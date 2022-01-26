У центрі Харкова впала стіна: є загиблий (фото)

Під завалами опинився 51-річний житель міста Суми, врятувати якого не вдалося

У центрі Харкова (дивіться на карті нижче) під час ремонту старовинної будівлі на пл. Фейєрбаха сталася трагедія, внаслідок якої загинув будівельник.

Як розповіли в облуправлінні поліції, 26 січня вранці до чергової частини надійшла інформація, що під час реконструкції нежитлового будинку стався обвал стіни. Під уламками опинився 51-річний будівельник із міста Суми. На жаль, вижити йому не вдалося.

Трагедія під час будівництва у Харкові

На місці працюють слідчі та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На місці – поліція

Інформацію про смерть людини вже внесли до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Продовжується розслідування.

Трагедія сталася в центрі міста

Нагадаємо, на Харківщині у напрямку від обласного центру до міста Люботин сталася ДТП — позашляховик зіткнувся з двома вантажівками. Одна людина загинула, ще троє — із травмами різної тяжкості.

Також ми повідомляли, що у харківській підземці — у переході на станції "Площа Конституції" — обвалилася стеля. Великий шматок цементної штукатурки впав прямо біля входу в метрополітен.