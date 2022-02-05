"Украина превыше всего": харьковчане вышли на Марш Единства (прямая трансляция)

Марш могли запретить через суд.

В Харькове стартовал Марш Единства, он пройдет по центру города от площади Конституции к площади Свободы.

Как отмечают организаторы, цель марша — единение вокруг одной цели — защиты украинского Харькова на фоне нависшей угрозы из-за российских войск у границ.

"Пора выйти и сказать всему миру: "Харьков — украинский город, и никак иначе!", — сообщают они. Марш инициировали организации общественного штаба обороны Харьковщины.

Одной из особенностей марша стало отсутствие партийной символики — разрешены только украинские флаги.

Марш Единства в Харькове

Многочисленные видео с марша публикуют региональные телеграм-каналы.

Проведение марша оказалось под угрозой — накануне Харьковский горсовет через суд пытался запретить его. К ним присоединились харьковские силовики из-за риска диверсий или терактов на марше. Но суд оказался на стороне организаторов марша и отказал горсовету. Второе решение было вынесено утром 5 февраля в день марша.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский упомянул Харьков как одну из возможных целей в контексте вторжения России.