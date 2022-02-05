"Україна понад усе": харків’яни вийшли на Марш Єдності (пряма трансляція)

Марш могли заборонити через суд.

У Харкові стартував Марш Єдності, він пройде центром міста від площі Конституції до площі Свободи.

Як зазначають організатори, мета маршу — єднання навколо однієї мети — захисту українського Харкова на тлі загрози, що нависла, через російські війська біля кордонів.

"Настав час вийти і сказати всьому світу: "Харків — українське місто, і ніяк інакше!", — повідомляють вони. Марш ініціювали організації громадського штабу оборони Харківщини.

Однією з особливостей маршу стала відсутність партійної символіки — дозволено лише українські прапори.

Марш Єдності у Харкові

Численні відео з маршу публікують регіональні телеграм-канали.

Проведення маршу було під загрозою — напередодні Харківська міськрада через суд намагалася заборонити його. До них приєдналися харківські силовики через ризик диверсій чи терактів на марші. Але суд став на бік організаторів маршу та відмовив міськраді. Друге рішення було винесено вранці 5 лютого у день маршу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський згадав Харків як одну із можливих цілей у контексті вторгнення Росії.