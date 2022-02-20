Укр

На Харьковщине несколько дней ищут школьника с особой приметой (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Парень не вернулся домой после уроков в лицее Новость обновлена 20 февраля 2022, 15:40
Парень не вернулся домой после уроков в лицее

У Алексея Рыбки имеется шрам на лбу

Со среды, 16 февраля, в Краснограде Харьковской области пытаются выяснить местонахождение 14-летнего Алексея Рыбки. Парень не вернулся домой, уйдя утром на учебу.

Подробности сообщают в пресс-службе полиции Харьковщины.

Алексей Рыбка является учеником лицея в Краснограде.

Красноград на карте Харьковской области
Красноград на карте Харьковской области

В среду утром он отправился на уроки, как обычно. Однако домой он не вернулся и ни с кем из знакомых с того времени не связывался.

Сообщается, что на вид парню можно дать от 12 до 15 лет. Его рост — 165 сантиметров, а телосложение — среднее. Среди особых примет — шрам на лбу, овальное лицо и темные волосы.

Алексей Рыбка
Алексей Рыбка

Перед исчезновением на нем была темно-синяя куртка, черные ботинки и джинсы, а также светлосерые шарф и шапка.

Всех, кому может быть известна хоть какая-то информация о пропавшем подростке, просят обращаться в полицию: 102, 066-450-08-03 или 057-447-82-91.

Напомним, что на днях в Харькове полицейские разыскивали несовершеннолетнюю Виталину Федоришеву. Однако благодаря оперативному реагированию 11-летнюю "пропажу" быстро нашли.

При этом на другом конце страны, в Винницкой области, правоохранители до сих пор разыскивают сразу пятерых детей и их мать, которые исчезли бесследно пять дней назад.

Теги:
#Харьковская область #Ребенок #Подросток #Поиск #Розыск #Красноград
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