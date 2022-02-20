Укр

В Винницкой области пропали многодетная мать и пятеро детей (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
190
От 36-летней женщины уже более пяти суток нет вестей Новость обновлена 20 февраля 2022, 14:30
От 36-летней женщины уже более пяти суток нет вестей

Связаться с пропавшей или ее родными невозможно

Уже неделю в Винницкой области пытаются отыскать многодетную мать Викторию Ярченко, которая исчезла из родного села вместе со своими дочками и сыновьями.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Винничины.

36-летняя Виктория Ярченко является жительницей села Немия, что в Могилев-Подольском районе.

Немия находится в "пригороде" Могилева-Подольского
Немия находится в "пригороде" Могилева-Подольского

Она имеет трех дочек и двух сыновей. Самому младшему из детей всего два месяца.

Все ребята исчезли в один день с матерью — 14 февраля. Телефоны всего семейства недоступны, связаться с ними невозможно. Куда женщина могла отправиться, установить до сих пор не удалось.

Исчезнувшая Виктория Ярченко
Исчезнувшая Виктория Ярченко

Особых примет пропавшая Ярченко не имеет. Её рост — 165 см, она имеет среднее телосложение и длинные темные волосы.

Из соображений этичности "Телеграф" не публикует снимков детей, однако они есть на сайте полиции.

Всех, кто знает какую-то информацию о пропавшей семьей или видел их, просят обращаться либо на горячую линию "102", либо по телефонам: 097-556-16-91, 068-012-90-68 или 043-376-52-02.

Напомним, ранее мы писали о поисках 44-летнего харьковчанина, который самостоятельно покинул территорию больницы после госпитализации. Куда мог отправиться мужчина неизвестно, однако у него есть несколько особых примет, которые могут помочь его узнать.

Также "Телеграф" рассказывал, что разыскиваемого 10 дней военнослужащего под Ровно обнаружили мертвым. Супруга покойного предполагает, что его могли убить, а тело перевезти на полигон, чтобы замести следы.

Теги:
#Дети #Винницкая область #Поиски #Розыск
Олимпиада-2022
Спорт
Церемония закрытия Олимпиады в Пекине: прямая трансляция шоу
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Олимпиада-2022
Церемония закрытия Олимпиады в Пекине: прямая трансляция шоу
Дата публикации
Категория
ВСУ понесли потери
Обстрелы на Донбассе: названы имена погибших и раненых бойцов ВСУ
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится безостановочно 8 лет
У нас война с РФ надолго и Украине пора переходить в дипломатическое наступление – Андрей Сенченко
Дата публикации
Категория
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский
Из-за российской угрозы Украина стала центром внимания в Японии: интервью украинского посла Корсунского
Дата публикации
Категория
Люди вынуждены променять свои квартиры и дома на продуваемые палатки
Теснота, палатки и нары: в каких условиях живут вывезенные в Россию "беженцы" из ОРДЛО (фото)