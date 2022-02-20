В Винницкой области пропали многодетная мать и пятеро детей (фото)

Связаться с пропавшей или ее родными невозможно

Уже неделю в Винницкой области пытаются отыскать многодетную мать Викторию Ярченко, которая исчезла из родного села вместе со своими дочками и сыновьями.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Винничины.

36-летняя Виктория Ярченко является жительницей села Немия, что в Могилев-Подольском районе.

Немия находится в "пригороде" Могилева-Подольского

Она имеет трех дочек и двух сыновей. Самому младшему из детей всего два месяца.

Все ребята исчезли в один день с матерью — 14 февраля. Телефоны всего семейства недоступны, связаться с ними невозможно. Куда женщина могла отправиться, установить до сих пор не удалось.

Исчезнувшая Виктория Ярченко

Особых примет пропавшая Ярченко не имеет. Её рост — 165 см, она имеет среднее телосложение и длинные темные волосы.

Из соображений этичности "Телеграф" не публикует снимков детей, однако они есть на сайте полиции.

Всех, кто знает какую-то информацию о пропавшей семьей или видел их, просят обращаться либо на горячую линию "102", либо по телефонам: 097-556-16-91, 068-012-90-68 или 043-376-52-02.

Напомним, ранее мы писали о поисках 44-летнего харьковчанина, который самостоятельно покинул территорию больницы после госпитализации. Куда мог отправиться мужчина неизвестно, однако у него есть несколько особых примет, которые могут помочь его узнать.

Также "Телеграф" рассказывал, что разыскиваемого 10 дней военнослужащего под Ровно обнаружили мертвым. Супруга покойного предполагает, что его могли убить, а тело перевезти на полигон, чтобы замести следы.