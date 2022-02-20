На Вінниччині зникли багатодітна мати та п’ятеро дітей (фото)

Зв’язатися зі зниклою або її рідними неможливо

Вже тиждень на Вінниччині намагаються відшукати багатодітну матір Вікторію Ярченко, яка щезла із рідного села разом зі своїми доньками та синами.

Подробиці повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

36-річна Вікторія Ярченко є жителькою села Немія, що у Могилів-Подільському районі.

Немія знаходиться в "передмісті" Могильова-Подільського

Вона має трьох доньок та двох синів. Наймолодшому з дітей лише два місяці.

Усі хлопці зникли одного дня з матір’ю — 14 лютого. Телефони всієї родини недоступні, зв’язатися з ними неможливо. Куди жінка могла вирушити, встановити досі не вдалося.

Зникла Вікторія Ярченко

Особливих прикмет зникла Ярченко не має.Її зріст — 165 см, вона має середню статуру і довге темне волосся.

З міркувань етичності "Телеграф"не публікує знімків дітей, проте вони є на сайті поліції.

Усіх, хто має якусь інформацію про зниклу сім’ю чи бачив їх, просять звертатися або на гарячу лінію "102", або за телефонами: 097-556-16-91, 068-012-90-68 або 043-376-52 -02.

Нагадаємо, раніше ми писали про пошуки 44-річного харків’янина, який самостійно залишив територію лікарні після госпіталізації. Куди міг вирушити чоловік невідомо, проте він має кілька особливих прикмет, які можуть допомогти його впізнати.

Також "Телеграф" розповідав, що розшукуваного протягом 10 днів військовослужбовця під Рівним знайшли мертвим. Дружина покійного припускає, що його могли вбити, а тіло перевезли на полігон, щоб замістити сліди.