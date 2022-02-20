На Харківщині кілька днів шукають школяра з особливою прикметою (фото)

Олексій Рибка має шрам на лобі

Починаючи із середи, 16 лютого, у Краснограді Харківської області намагаються з’ясувати місцезнаходження 14-річного Олексія Рибки. Хлопець не повернувся додому, пішовши зранку на навчання.

Подробиці повідомляють у пресслужбі поліції Харківщини.

Олексій Рибка є учнем ліцею у Краснограді.

Красноград на карті Харківської області

У середу вранці він вирушив на уроки, як завжди. Однак додому він не повернувся і ні з ким із того часу не зв’язувався.

Повідомляється, що на вигляд хлопцю можна від 12 до 15 років. Його зростання — 165 сантиметрів, а статура — середня. Серед особливих прикмет — шрам на лобі, овальне обличчя та темне волосся.

Олексій Рибка

Перед зникненням на ньому була темно-синя куртка, чорні черевики та джинси, а також світло-сірі шарф та шапка.

Усіх, кому може бути відома хоч якась інформація про зниклого підлітка, просять звертатися до поліції: 102, 066-450-08-03 або 057-447-82-91.

Нагадаємо, що днями у Харкові поліцейські розшукували неповнолітню Віталіну Федоришеву. Проте завдяки оперативному реагуванню 11-річну "зникнення" швидко знайшли.

При цьому на іншому кінці країни, на Вінниччині, правоохоронці досі розшукують одразу п’ятьох дітей та їхню матір, які безслідно щезли п’ять днів тому.