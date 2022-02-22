Пытался сжечь бывшую: в Харькове ревнивец хотел "вернуть" девушку через поджог магазина (видео)

Жертва едва успела сбежать с места преступления

На днях в Харькове попытка выяснить личные отношения практически переросла в убийство. 28-летний местный житель устроил поджог в магазине, чтобы отомстить девушке, которая его бросила.

Подробности сообщает пресс-служба областной прокуратуры Харьковщины.

Инцидент произошел в субботу, 19 февраля. Парень пришел на работу к своей бывшей возлюбленной, чтобы поставить окончательную точку в их отношениях.

Подход к этому у него оказался весьма своеобразным — попросив продать ему сигареты, он дождался приближения 23-летней девушки и облил ее быстровоспламеняемым веществом. Сразу после этого он попытался поджечь бывшую подругу с помощью небольших бумажек, которые бросал в ее сторону.

Только благодаря счастливому случаю девушке сначала удалось спрятаться под прилавком, а после — выбежать на улицу. К тому моменту ревнивец уже умудрился поджечь пакет внутри магазина.

Небезразличные прохожие помогли пострадавшей вызвать спасателей, которые вовремя погасили пожар. Вместе с ними на место происшествия прибыли и полицейские, которые, выслушав девушку, отправились на поиски местного "Отелло".

Сейчас парень находится в СИЗО. Прокуроры считают, что за попытку убийства он может быть отправлен за решетку на 10-15 лет. Также за подобное предусмотрено и пожизненное заключение.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве девушку несколько дней держали взаперти, насиловали и даже поджигали. Подозреваемым оказался 62-летний житель Умани, заманивший жертву к себе обманом.