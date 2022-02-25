В Харькове одна из российских ракет встряла прямо в пешеходный переход (фото)

Одна из ракет приземлилась неподалеку Академии Нацгвардии

В Харькове, где метро стало главным укрытием и переполнено горожанами, в социальных сетях сообщают о падении ракет в районе Конного рынка. Фотографии с места ЧП появились в местных Телеграм-пабликах в пятницу, 25 февраля.

Так, в соцсетях сообщают, что ракеты упали неподалеку Конного рынка (рядом со станцией метро Защитников Украины) около 11:30. К слову, там же рядом находится Национальная академия Национальной гвардии Украины.

Об этом же событии проинформировал в своем Телеграм-канале и советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, это был удар "Ураганом" или "Смерчем". О пострадавших не сообщается.

Отметим, что накануне жители в социальных сетях сообщали, что слышат взрывы. После чего в Харькове и запечатлели упавшие снаряды.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину под Харьковом происходят столкновения украинской армии с российскими войсками. Так, на одном из видео, опубликованном в сети, засняли, как наши бойцы обезвредили российский танк, а оккупантов взяли в плен. Очевидцы пишут, что совсем молодые бойцы при встрече с ВСУ начали плакать.