Укр

Хочу его удушить: малыш "передал привет" путину из обстреливаемого Харькова (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Даже самые маленькие украинцы выступают против путина Новость обновлена 25 марта 2022, 18:20
Даже самые маленькие украинцы выступают против путина

Дети проводят детство в подземке, и знают, кого за это нужно "благодарить"

Уже месяц жители Харькова страдают от обстрелов российских оккупантов, при этом многие из них вынуждены неделями прятаться в метро, — единственном месте, которое точно сможет защитить их от снарядов "братьев" из рф. В их числе и много детей, которые на фоне всего происходящего очень нелестно отзываются о кровавом диктаторе владимире путине.

Один из детей высказался о нем в ходе разговора с корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым.

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Мальчик рассказал, как услышал самолеты и шум в начале вторжения, — на тот момент он вместе с родными как раз смотрел телевизор. Теперь же его дни проходят вместе с друзьями в подземке.

Украинские дети не должны были бы расти в подземке, но увы
Украинские дети не должны были бы расти в подземке, но увы

"Очень плохо делает путин сейчас. Я хочу его самостоятельно удушить. Он неправильно делает", — рассказал мальчик.

Напомним, ранее мы публиковали другое видео из подземки в Харкове, где местные цитируют гимн Украины, учатся говорить на государственном языке и ждут Победы Украины в войне.

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