Уничтоженные дома и автомобили: разрушенную россиянами Ольховку показали на фото

Село было освобождено 27 марта.

Российские оккупационные войска практически полностью уничтожили населенный пункт Ольховка, что на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что группа процессуальных руководителей вместе с бойцами СБУ посетила населенный пункт 10 апреля для фиксации фактов совершения военных преступлений.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте были обнаружены тела российских солдат, оружие и уничтоженная боевая техника.

Как сообщалось ранее, Харьковская область одной из первых приняла на себя удар армии оккупантов, а сам Харьков почти ежедневно подвергается массированным обстрелам. Так за сутки 10 апреля в области в результате обстрелов погибли 10 мирных жителей, среди которых есть ребенок. Еще 11 украинцев получили ранения.

Однако согласно данным разведки, россияне пока не собираются выводить войска и, мало того, новое наступление скорее всего будет иметь целью как раз таки захват Харькова.