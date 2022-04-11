Знищені будинки та автомобілі: зруйновану росіянами Вільхівку показали на фото

Село було звільнено 27 березня.

Російські окупаційні війська практично повністю знищили населений пункт Вільхівка, що на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Зазначається, що група процесуальних керівників разом із бійцями СБУ відвідала населений пункт 10 квітня для фіксації фактів скоєння військових злочинів.

"Під час огляду місця події встановлено, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджені або зруйновані повністю", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на місці було виявлено тіла російських солдатів, зброю та знищену бойову техніку.

Як повідомлялося раніше, Харківська область однією з перших взяла на себе удар армії окупантів, а сам Харків майже щодня зазнає масованих обстрілів. Так, за добу 10 квітня в області в результаті обстрілів загинули 10 мирних жителів, серед яких є дитина. Ще 11 українців зазнали поранень.

Однак згідно з даними розвідки, росіяни поки не збираються виводити війська і, мало того, новий наступ швидше за все матиме ціллю захоплення Харкова.