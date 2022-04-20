В Днепре нашли "звезду сети", которая ждала прихода оккупантов в Харьков — она уже в полиции (видео)

Девушка так хотела домой, что просила, чтобы Харьков быстрее оккупировали россияне.

Беженка из Харькова Валерия С., которая в прямом эфире говорила, что ждет захвата города вражеской армией, поплатилась за свои слова. Ее разыскали и передали в руки правоохранительных органов.

Об этом в среду, 20 апреля, сообщил местный Telegram-канал "Днепр Оперативный".

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Девушка стала "звездой сети" после того, как 19 апреля выложила в Instagram запись своего разговора с другом, также уехавшим из Харькова после начала боевых действий. Она поинтересовалась у знакомого, планирует ли он возвращаться в Украину, на что услышала ответ: "Пока россия не придет, нет".

"Да, я тоже уже надеюсь, что нас захватят, и я соберусь и поеду домой, потому что я уж очень хочу домой", - согласилась с собеседником Валерия.

В ходе разговора девушку также интересовало, сможет ли она вернуться домой, если в Харьков "зайдут" какие-то "ополченцы" или войска "ДНР", на что друг ответил, что с местной пропиской у нее все получится.

Сбежавшую в Днепр девушку разыскали 20 апреля и передали в руки правоохранителям. Настроение у нее, судя по опубликованным кадрам, было испорчено.

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