Бьем оккупантов! Украинские защитники сбили вражеский самолет на Харьковщине (фото, видео)

Захватчики продолжают терять в Украине не только личный состав, но и мощную технику

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону и уничтожать армию оккупантов. В частности, захватчикам пришлось распрощаться с еще одним самолетом, который "напоролся" на праведный гнев защитников Родины.

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Об этом в понедельник, 25 апреля, на своей странице в соцсети сообщил пресс-центр Воздушного командования "Схід, добавив к хорошей новости еще и фотоподтверждение сбитого украинцами всепогодного двухместного истребителя-бомбардировщика российских нацистов Су-34.

На Харьковщине уничтожен еще один вражеский самолет

"Бьем оккупанта! Держим строй! Слава Украине", — говорится в тексте публикации защитников украинского государства.

Вражеский Су-34 в небе над Харьковщиной

Ранее "Телеграф" сообщал, что на временных оккупированных россиянами территориях Харьковской области враг не только систематически издевается над мирным населением и мародерит, но даже создает концлагеря для пыток над украинцами.

Также стоит отметить, что, несмотря на систематические попытки нацистской армии из россии продвинуться вглубь Украины, ВСУ дают им мощный отпор и постепенно увольняют захваченные оккупантами населенные пункты Харьковщины.