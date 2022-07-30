Укр

Россияне ракетным залпом уничтожили училище: апокалиптические фото

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Здание харьковского училища пылало от российских ракет
Здание харьковского училища пылало от российских ракет

Кадры ужасающей атаки опубликовал мэр города Игорь Терехов

В результате ночной атаки на Харьков россияне уничтожили еще одно учебное заведение в городе. О пожаре в Харьковском высшем профессиональном училище №6, расположенном в Слободском районе, сообщили мэр Игорь Терехов и глава области Олег Синегубов.

Пожар в разбомбленном харьковском училище

Терехов опубликовал фото с места прилета и сообщил, что по зданию, вероятно, стреляли из ЗРК С-300. "По училищу выпустили три ракеты. Вероятно, С-300. Центральный корпус уничтожен, пожар был крупный, но наши спасатели справились, за что им огромное спасибо", — написал городской голова. На опубликованных им снимках видно, что здание горело изнутри очень серьезно.

Синегубов уточнил, что обстрел учебного заведения произошел около 3 часов ночи. Пострадало также здание спортзала училища.

Известно, что второй прилет в Харькове произошел в районе Холодной горы. Снаряд россиян попал в землю. Пострадавших и разрушений нет, только в окрестных домах выбило стекла.

Как сообщал "Телеграф", россияне обстреливают Харьков практически без перерывов и уже превратили большой спальный район Салтовку в фактически город-призрак, жители которого вынуждены выживать.

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#Харьков #Обстрел #Учебные заведения #С-300