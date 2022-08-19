Цены растут, а деньги брать неоткуда: как выживают люди на оккупированных территориях Харьковщины

Жить на оккупированных территориях становится все тяжелее

С каждым новым днем выживание на оккупированных территориях Харьковской области становится все более проблематичным.

Как сообщает пресс-служба Боровского поселкового совета, многие люди остались без работы и возможности получать пенсии, а, следовательно, и без денег на существование.

Отмечается, что из россии туда завозятся некоторые товары, однако цены на них постоянно растут. А вот продукты питания, производимые местными фермерами, обесцениваются.

В частности водопроводный кран, который ранее стоил 60 гривен, теперь можно купить по 400. Самые простые электрочайники выросли в цене с 300 до 1000 гривен, а цена на шину для легкового автомобиля и вовсе стартует с 5000 гривен.

Вместе с тем молоко у местных жителей скупают по 6-8 гривен за литр, живой вес коровы оценивается по 10 гривен за килограмм, а вырезка свинины продается по 70-100 гривен.

Местное "руководство" оккупанты постоянно меняют, а некоторые коллаборантов, которые в Боровой работали на россиян с первых дней оккупации, сейчас отстранены. При этом часть из них и вовсе исчезла.

Также известны случаи, когда оккупанты не выплачивали коллаборантам зарплату и отсылали их за ней к предыдущему "руководителю".

На захваченных территориях также активно работает машина пропаганды, россияне пытаются настроить людей против Украины и распространяют свои листовки и газеты, в которых говорится об идеях "русского мира". Таким образом людям внушают мысль, что Украина от них отказалась и больше никогда не вернется.

Этим они оправдывают то, что местные пенсионеры перестали получать выплаты от Украины. При этом оккупанты умалчивают, что это именно они разрушили банковскую систему и сделали невозможной работу "Укрпочты", что делает доставку пенсий невозможной, хотя сами деньги исправно начисляются.

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Как сообщалось ранее, в российских СМИ появилась информация, что действующего мэра Краснодара (рф) Андрея Алексеенко хотят сделать главой "правительства" захваченных оккупантами территорий Харьковской области.