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Оккупация части Харьковщины: россияне придумали, кого поставить гауляйтером

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Это лицо является мэром российского Краснодара Новость обновлена 17 августа 2022, 17:42
Это лицо является мэром российского Краснодара

Сначала российского чиновника рассматривали на должность "председателя" оккупированной Херсонщины.

В среду, 17 августа, в российских СМИ появилась информация, что действующего мэра Краснодара (РФ) Андрея Алексеенко хотят сделать главой "правительства" захваченных оккупантами территорий Харьковской области.

Как передает "Медуза", о назначении Алексеенко сообщил и главный пропагандист кремля владимир соловьев, назвав мэра Краснодара "известной на Кубани фигурой, которая сделала себя сама", "жестким и принципиальным человеком", а также "успешным и системным российским управленцем".

Источники издания "Радио Свобода" в это время сообщили, что краснодарского мэра сначала рассматривали как главу оккупационного "правительства" не Харьковской, а Херсонской области, однако что-то пошло не так. При этом в администрации Краснодара официально назначение Алексеенко на новую должность не комментируют.

Добавим, что 44-летний Алексеенко стал мэром Краснодара недавно — в 2021 году. До этого он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. Примечательно, что вскоре после назначения мэром Алексеенко встрял в коррупционный скандал — Следственный комитет возбудил в отношении его уголовное дело о взятке в особо крупном размере, полученной в 2018 году в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей.

Следует отметить, что под временной оккупацией россиян находится до 30% территории Харьковской области. Однако Вооруженные силы Украины делают все, что выбить оттуда российских оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне неудач на южном направлении российские власти сменили командующего черноморским флотом.

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#Харьковская область #Краснодар #Назначение #Оккупация