Предшественника Соколова устранили после взрывов в Новофедоровке

Неудачи россиян на южном направлении — взрывы в Крыму и уничтожение важных для армии страны-агрессора объектов Херсонщины стали заметны для верхушки кремля, поэтому там серьезно задумались об изменении командующего черноморским флотом. Сначала это был только слух, а теперь появилось и подтверждение.

Как сообщило в среду, 17 августа, пропагандистское издание "РИА Новости Крым", нового командующего черноморским флотом россии уже назначили и им стал вице-адмирал Виктор Соколов.

"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета пришло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", — сообщил источник в российском флоте.

Отмечается, что Соколов принимает дела, а вскоре должен в полной мере занять свой пост.

Напомним, что предыдущий командующий российским флотом адмирал Игорь Осипов был уволен после взрывов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, где было уничтожено около десятка авиатехники российской армии. Примечательно, что на этом беды россиян не завершились и "бавовна" произошла еще и на складе боеприпасов под Джанкоем, однако оккупационные власти в очередной раз очень смешно за это оправдались.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне тотальных потерь в Украине росгвардия провела кадровые перестановки и устранила первого заместителя командира Северокавказского округа, а ему на смену поставили сотрудника российской ФСБ. Так, вместо генерал-лейтенанта Сергея Власенко поставили генерал-лейтенанта Анатолия Маликова, до этого являвшегося начальником главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ ФСБ.