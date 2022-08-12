Новофедоровка после "бавовны": что происходит на пляжах у взорванного аэродрома

Люди не спешат возвращаться на отдых туда, где рядом большой военный объект

После масштабной "бавовны" на военном аэродроме у крымской Новофедоровки прошло три дня. За это время ни Украина не взяла на себя ответственность за операцию, ни россия не осмелилась обвинить ВСУ. Зато специалисты успели разглядеть на спутниковых снимках, каковы настоящие последствия инцидента, а также подсчитать количество уничтоженных самолетов российской армии. Между тем на пляжах курорта ситуация и дальше выглядит довольно грустной.

Сразу после взрывов понаехавшие сюда на отдых люди сбежали от греха подальше. И, как свидетельствуют данные камер видеонаблюдения в Новофедоровке, все еще не спешат возвращаться на отдых.

Обычно в августе, несмотря на ранний час, у моря в Крыму уже достаточно много людей, но сейчас большинство отдыхающих в Новофедоровке – это небольшая кучка пенсионеров, предположительно местных. Практически все шезлонги и пляжные беседки пустуют и в море можно увидеть лишь несколько человек.

Погода при этом в Новофедоровке вполне подходит для пляжного отдыха. К 12 августа синоптики прогнозируют 29 градусов тепла и ясное небо. Температура воды в море самая оптимальная для купания – 25 градусов.

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Как сообщал "Телеграф", после взрывов в Новофедоровке оккупационные власти Сакского района объявили эвакуацию, но убегать начали даже жители Алушты, которая находится на противоположном, восточном берегу Крыма.