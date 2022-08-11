Россияне из-за неудач хотят сменить важного военачальника - СМИ

Россияне потеряли немало кораблей

В четверг, 11 августа, на 169-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Черноморский флот российских оккупантов ожидает смена командования.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают севастопольские "СМИ", передает dumskaya. Причиной, похоже, стали неудачи российских войск, в частности флота, на войне с Украиной.

Сообщается, что вместо адмирала Игоря Осипова, который командует ЧФ с мая 2019 года, его возглавит 59-летний вице-адмирал Виктор Соколов.

Соколов прошел службу от командира минно-торпедной боевой части на нескольких кораблях, начальника штаба и командира дивизиона тральщиков до заместителя командующего северным флотом (с 2013 года) и начальника военно-морской академии имени адмирала Кузнецова (с 2020 года). Примечательно, что именно Соколов командовал средиземноморским походом кораблей северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".

Добавим, по состоянию на 11 августа рф потеряла на войне с Украиной 15 кораблей/катеров.

Потери армии рф в Украине

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Напомним, ЧФ потерял свой флагман крейсер "Москва". 14 апреля судно, подбитое двумя украинскими ракетами "Нептун", затонуло во время буксировки в порт. В июне к берегам Одессы прибило остатки флагмана.

Ранее сообщалось, что в День военно-морского флота россии в оккупированном Севастополе был атакован штаб Черноморского флота рф.