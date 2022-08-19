Ціни ростуть, а гроші брати нема звідки: як виживають люди на окупованих територіях Харківщини

Жити на окупованих територіях стає дедалі важче

З кожним новим днем виживання на окупованих територіях Харківської області стає дедалі більш проблематичним.

Як повідомляє пресслужба Борівської селищної ради, багато людей залишилися без роботи та можливості отримувати пенсії, а відтак і без грошей на існування.

Зазначається, що з росії туди завозяться деякі товари, проте ціни на них постійно зростають. А от продукти харчування, які виробляють місцеві фермери, знецінюються.

Зокрема водопровідний кран, який раніше коштував 60 гривень, тепер можна купити по 400. Найпростіші електрочайники зросли в ціні з 300 до 1000 гривень, а ціна на шину для легкового автомобіля взагалі стартує з 5000 гривень.

Натомість молоко у місцевих жителів скуповують по 6-8 гривень за літр, жива вага корови оцінюється по 10 гривень за кілограм, а вирізка свинини продається по 70-100 гривень.

Місцеве "керівництво" окупанти постійно змінюють, а деякі колаборанти, які в Боровій працювали на росіян з перших днів окупації, зараз усунуті. При цьому частина з них зовсім зникла.

Також відомі випадки, коли окупанти не виплачували колаборантам зарплату та відсилали їх за нею до попереднього "керівника".

На захоплених територіях також активно працює машина пропаганди, росіяни намагаються налаштувати людей проти України та поширюють свої листівки та газети, в яких йдеться про ідеї "російського світу". Таким чином людям вселяють думку, що Україна від них відмовилася і більше ніколи не повернеться.

Цим вони виправдовують те, що місцеві пенсіонери припинили отримувати виплати від України. При цьому окупанти замовчують, що це саме вони зруйнували банківську систему та унеможливили роботу "Укрпошти", що робить доставляння пенсій неможливим, хоча самі гроші справно нараховуються.

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Як повідомлялося раніше, у російських ЗМІ з’явилася інформація, що чинного мера Краснодара (рф) Андрія Алексєєнка хочуть зробити главою "уряду" захоплених окупантами територій Харківської області.