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Знаменательные события в истории: 19 января 2019 года

Знаменательные события в истории: 19 января 2019 года
07:06 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

В этот день, 19 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Святое Богоявление (Крещение Господне).

Национальные праздники:

Исландия - День супруга.

История:

1649 - в Квебеке состоялась первая в Канаде казнь (была казнена 16-летняя девочка, обвинённая в воровстве).

1655 - в Охматовской битве украинские казаки разбили польское войско.

1903 - объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Фран".

1906 - начался выход первого украинского сатирического журнала "Шершень".

1907 - в журнале "Варьете" появились первые рецензии на кинофильмы.

1939 - в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы — 4,4 секунды.

1919 - Композитор Игнацы Падеревский возглавил правительство Польши.

1963 - Состоялось сенсационное выступление "Битлз" на сцене театра "Палладиум" в Лондоне.

1966 - Индира Ганди стала премьер-министром Индии.

1990 - мэр Вашингтона Мэрион Барри арестован после того, как тайная видеокамера зафиксировала, как он курил наркотик крэк.

1991 - По приказу Саддама Хусейна в Персидский залив вылито 816 тысяч тонн нефти.

1991 - В Токио японская бегунья Масако Тиба установила ныне действующий мировой рекорд в полумарафоне — 1 час 06,43 сек.

1992 - В Киеве началась кампания принятия повторной присяги воинов запаса на верность Украине.

2001 - Арестован старший дворецкий принцессы Дианы, укравший личные вещи своей хозяйки после её гибели.

2001 - В Бельгии разрешено употребление и хранение марихуаны.

2014 - в Киеве на улице Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича.

2017 - началась интервенция ЭКОВАС в Гамбию.

Родились в этот день:

1736 - Джеймс Уатт, шотландский ученый, изобретатель паровой машины.

1809 - Эдгар По, американский поэт, писатель, критик.

1839 - Поль Сезанн, французский художник-постимпрессионист.

1971 - Рэйчел Латтрелл, американская актриса.

1971 - Шон Уэйанс, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист.

1984 - Алена Савченко, украинская и немецкая фигуристка, двукратная чемпионка Европы и чемпионка мира.

1985 - Дэмьен Шазелл, американский режиссер и сценарист, дважды обладатель премии "Золотой глобус".

1984 - Алёна Савченко, украинская, немецкая фигуристка выступающая в парном катании: олимпийская чемпионка в спортивных парах (2018 год) и неоднократная чемпион мира и Европы.

Ушли из жизни:

1939 - Михаил Драй-Хмара погиб в советском концлагере, украинский поэт, литературовед

2000 - Хеди Ламарр, австрийская и американская актриса кино, изобретательница.

2008 - Тревор Тэйлор, певец, музыкант, музыкальный продюсер, автор песен, один из вокалистов группы "Bad Boys Blue"

2013 - Тайхо Коки, японский сумоист украинского происхождения, 48-й йокодзуна, прозванный "великим Йокодзуна 20 столетия".

2017 - Лоалва Браз, бразильская певица, солистка группы Kaoma.

2018 - Дороти Мэлоун (р. 1925), американская киноактриса, лауреат премии "Оскар".

Именины:

Католические: Аввакум, Авдифакс, Вульфстан, Генрих, Кнуд, Марин/Марис, Марта, Понтиан

Православные: Иван, Феофан

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 19 января.
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