Единственный рейс: в этот день "Титаник" вышел в путь

Свой первый и последний рейс 107 лет назад совершил легендарный "Титаник". Но до пункта назначения так и не дошел, потерпев крушение в Атлантическом океане.

Судно, считающееся в свое время самым большим в мире и абсолютно непотопляемым, по мнению его создателей, 10 апреля 1912 года должно было совершить свой первый рейс от берегов Британии и прибыть в США. Но этого не случилось.

Более столетия назад мир всколыхнуло известие о том, что "Титаник" готов к своему первому выходу в океан. Это был самый шикарный и оборудованный пассажирский лайнер: три класса кают, несколько ресторанов, бассейн, корт для игры в сквош, гимнастический зал. Для всех классов действовали салоны для курящих, а пассажирам можно было прогуляться по закрытым или открытым променадам. Самой дорогой частью, конечно же, был первый класс.

Звезды, поэты и знатные богачи - все они удивлялись обстановке на судне и оснащенным каютам. Шелковое белье, репродукция картин знаменитых художников, хрустальная и фарфоровая посуда, огромная знаменитая лестница с часами - это все отобразил в одноименном фильме Джеймс Кэмерон.

О надежности конструкции можно было не переживать. Ведь по проекту "Титаник" имел двойное дно, и теоретически в случае попадания воды в нижние отсеки корабль все равно мог удержаться на плаву. Второе дно не должно было пропустить жидкость дальше. Мощность установленной турбины и паровых машин достигала 55 000 л. с., а максимальная скорость превышала 40 км в час. Для того времени это был уникальный проект, единственный в своем роде. В изданиях писали, что "Титанику" никогда не потонуть, а главный инженер убеждал пассажирскую элиту, что уничтожить его детище способен лишь Господь Бог.

Сложно поверить, но состав тех, кому удалось попасть на борт, был самый разный. Эмигранты из России, Сирии, Италии, Швеции надеялись отправиться в путь, чтобы добраться до Америки и увидеть лучшую жизнь. Многим из них совершить задуманное не удалось, поскольку во время катастрофы в спасательные корабли в первую очередь садили женщин и детей из первого класса. В результате катастрофы погибли, в частности, 52 ребенка, находившихся в третьем классе кают, и лишь один ребенок из первого класса. Уверенность создателей лайнера была настолько велика, что на палубе было лишь 20 спасательных шлюпок. Их вместительность была не достаточной, чтобы разместить всех пассажиров. В результате лодок хватило только на половину людей.

Капитан "Титаника", Эдвард Смит, считался одним из опытных "морских волков" того времени, но некоторые исследователи сомневаются в его компетентности. Все потому, что во время совершения рейса в день гибели было принято семь сообщений о скоплении льдов на пути пассажирского корабля. Капитан Смит проигнорировал их, и лишь в последний момент, когда члены команды увидели огромных размеров айсберг, попытались уйти от столкновения. Тем не менее, было повреждено несколько нижних отсеков, и вода стремительно начала заполнять их, пробиваясь дальше.

В результате этой трагедии погибло почти полторы тысячи человек. Легендарный оркестр, встречавший пассажиров в первый день отплытия, остался на палубе до самого затопления. Капитан, по легенде, отправился в рубку, и, взявшись за штурвал, ждал, пока помещение не заполнится водой. Мужчины спасались собственными силами, отправляя своих жен и детей в шлюпки, но некоторым представителям сильного пола удавалось попасть в число выживших не из вод океана, а благодаря спасательной лодке. Так, полковник и писатель Арчибальд Грейси спас свою жизнь, попав в шлюпку. Позже он напишет книгу о знаменитом "Титанике".

Сегодня на различных мировых аукционах до сих пор с молотка уходят различные артефакты и личные вещи погибших в ту ночь пассажиров. С судна удалось поднять остатки посуды, сохранившуюся одежду, письма, написанные в последние минуты жизни и даже билеты на корабль. Экспедиции к месту крушения "Титаника" совершаются и по сей день.