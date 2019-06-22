Знаменательные события в истории: 22 июня 2019 года

В этот день, 22 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти и скорби.

Кириллов день.

История:

1633 Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.

1906 В Осло коронован первый король вернувшей себе независимость Норвегии Хокон VII.

1941 Нацистская Германия напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и стратегическим объектам и городам.

1962 Катастрофа Boeing 707 в Гваделупе. Погибли 113 человек.

1986 Диего Марадона, аргентинский футболист забил гол "рукой бога" и "Гол столетия" в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Мексике.

1999 Извержение вулкана на Филиппинах.

2002 В результате землетрясения силой 6,5 магнитуд по шкале Рихтера в западном Иране погибло более 260 человек.

Родились в этот день:

1898 Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.

1903 Джон Диллинджер, американский преступник, самый знаменитый грабитель банков.

1906 Билли Уайлдер, американский кинорежиссер и сценарист, мастер комедии.

1949 Мерил Стрип, американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель.

1964 Дэн Браун, американский писатель ("Код да Винчи", "Ангелы и демоны").

1974 Дональд Фэйсон, американский актер.

1979 Роман Зозуля, украинский гимнаст, вице-чемпион Олимпиады-2000.

1981 Сергей Притула, украинский телеведущий, актер.

Ушли из жизни:

1527 Никколо Макиавелли, итальянский философ и политик эпохи Возрождения.

1990 Илья Франк, советский физик, академик, Нобелевский лауреат.

2002 Чанг Че, китайский сценарист и режиссер.

2008 Джордж Карлин, американский актер-комик и писатель, обладатель четырех премий "Грэмми".

Именины:

Алексей, Кирилл, Иван, Мария, Рафаил, Фекла.