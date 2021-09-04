Поборовшая рак модель Дарина Митченко: "Беременность делает меня женственной и открытой миру"

Украинская модель Дарина Митченко, которая ранее перенесла рак, находится на девятом месяце беременности

Украинская модель, финалистка конкурса "Мисс Украина — 2017" Дарина Митченко широким массам стала известна после того, как получила диагноз рак. Девушка запустила кампанию #ракдурак, давшую резонанс в обществе. Фотографии Дарины, которой пришлось обрить волосы, облетели сеть. Модель стала примером для многих онкобольных и их близких. Дарине удалось преодолеть болезнь, более того, сейчас девушка вынашивает ребенка, хотя прогнозы медиков были неоднозначными. Врачи предполагают, что роды пройдут в начале сентября. "Телеграф" встретился с Дариной в центральном парке Харькова и поговорил о беременности, раке, блогерстве и жизненных ценностях. Наша героиня, будучи на девятом месяце, приехала на интервью сама, за рулем автомобиля.

- Как проходит беременность? Вы в целом такая активная беременяшка, да?

- Я по жизни активная. Во время беременности у меня снизился темп, немножко замедлилась жизнь, потому что нет путешествий, нет привычной для меня активности. Но я стараюсь заниматься спортом: хожу на йогу и аквааэробику.

- Но вы и будучи беременной путешествовали, верно?

- Во время беременности получилось только один раз попутешествовать, и то, путешествием я бы это не назвала. Просто отельный отдых, который нам не свойственен.

- Как перенесли перелет?

- Это было на седьмом месяце беременности, абсолютно комфортно.

- Вы писали, что настраивали себя на позитивный лад перед беременностью. Как воспринимать этот период правильно, без лишней тревожности?

- Не нужно воспринимать все слишком близко. Поступает очень много советов со всех сторон. Очень много информации в соцсетях, причем недостоверной, от людей, которые якобы в курсе. Нужно найти вектор, направление для себя, и человека – акушера либо своего гинеколога, которому ты будешь доверять. Если ты нашел адекватного врача, то дальше все будет хорошо. Постоянный поиск дополнительной информации отпадает, когда ты можешь узнать все ответы у своего врача.

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- Как я поняла из ваших соцсетей, вы не верите в приметы касательно беременности и рождения ребенка. Кроме того, не планируете расставаться с вашими питомцами, собаками. Как у вас сформировалась такая позиция?

- Я уверена, что с нами случается то, во что мы верим. У меня есть такая установка. Поэтому если верить в приметы и всего остерегаться, то так пройдет жизнь, а ты не успеешь ею насладиться.

- У вас отлажена система питания. А во время беременности это как-то поменялось? На что тянет чаще всего?

- Из вредностей – только на мороженое. Одно в день я съедаю. (Во время нашей беседы Дарина захотела мороженого и купила пару шариков в одном из ларьков в парке. – Авт.). Хотя по своей натуре я не сладкоежка. Сейчас большинство здравомыслящих людей уходят от каких-то систем питания, ограничений, диет и вечных тормозов у себя в голове. Потому что от этого развивается расстройство пищевого поведения, это неправильно. Правильно стремиться не к худобе, а к тому, чтобы быть здоровым. Я наладила свое питание до беременности. Где-то за год я начала изучать питание и заниматься спортом. Когда поняла основы питания, то у меня все поменялось.

- В чем заключаются основные инсайты?

- В том, чтобы не ставить себе жестких рамок, не стремиться к мнимой идеальности, максимально есть разнообразную пищу. Сейчас все помешались на витаминах, добавках, употребляют их горстями. Хотя все нужные вещества содержатся в продуктах. Да, бывают дефициты, которые необходимо восполнять медикаментозно. Но залог постоянного успеха – умение правильно составлять свою тарелку, полноценную и разноцветную.

"Каждой женщине необходимо сделать несколько съемок во время беременности"

- Вы ожидаете девочку, верно? А уже определились с именем? Или знаете, некоторые говорят так: вот родится, посмотрим ей в глаза и поймем ее имя.

- У нас есть несколько имен. Но мы конкретно пока не распространяемся об этом. Когда родится малышка, то мы определимся точно.

- Планируете партнерские роды?

- Да. Мы привыкли, что с самого начала отношений делаем все вместе – путешествуем, занимаемся бизнесом… Поэтому решение о партнерских родах было логичным для нас. Мы даже это не обсуждали особо. Я спросила: "Ты хочешь?" Муж ответил: "Конечно, да, и пуповину перерезать хочу" (улыбается. – Авт.).

- Посещали курсы для родителей?

- Да. Очень рекомендую! Они реально дают успокоение. Ты ходишь, подпитываешься информацией и как будто погружаешься в новую жизнь.

- А вот сейчас некоторые блогеры популяризируют так называемые естественные роды, дома, в бассейне… Не рассматривали такой вариант?

- Пока что не рассматривала. Возможно, потому что у меня первый опыт, и я хочу, чтобы это прошло в клинике с врачом, которому я доверяю, с медицинской поддержкой, правильной аппаратурой, при наличии детской реанимации. Может быть, я приду к чему-то другому, испытав этот опыт единожды.

- Как изменились за время беременности?

- Я стала спокойнее. И, действительно, становишься более женственной, открытой к миру. И это чувствуешь не только ты сама, а и окружающие. Некоторые женщины говорят, что становятся хуже во внешности. Вероятно, это игра гормонов. А может, им просто некому сказать об их красоте. Мне кажется, что все беременные женщины очень красивы, они светятся и расцветают.

- Фотосессии в этом могут как-то помочь? Видела, что у вас было несколько съемок.

- Ой, да, это моя стихия! (смеется. – Авт.). Я считаю, что каждой женщине необходимо сделать несколько съемок во время беременности. Это раскрывает женственность, помогает раскрепоститься, расслабиться, стать более уверенной в себе, оставляет воспоминания, дает вдохновение и возможность посмотреть на себя с другой стороны. Я как раз решила организовать фотодни для беременных, желающих было предостаточно.

Дарина Митченко Дарина Митченко и муж Владимир

- А можете поделиться секретами фотопозирования. О чем думать, когда вас фотографируют, чтобы выходить удачно?

- Самое главное — расслабиться и получить удовольствие, кайфонуть от себя, от процесса, раз уже решились. Самые классные фотографии получаются, когда ты можешь глазами передать то, что чувствуешь. Поэтому постарайтесь не быть перепуганными, а передавать эмоции, какими хотите поделиться. Не бывает нефотогеничных людей. Каждый красив, просто нужно найти свои стороны и научиться ими пользоваться.

"Если ты не сейчас начнешь задумываться о таких вещах, как любовь к жизни и благодарность, то потом уже может времени и не остаться"

- Вы – пример или даже надежда для многих. Потому что не только побороли рак, а и забеременели. Это очень здорово. Вы и когда боролись с болезнью не оставляли мечты о замужестве, материнстве?

- Я проходила серьезную, агрессивную химиотерапию, поэтому меня на протяжении года вводили с помощью уколов в искусственный климакс. Врачи предупреждали, что у меня может не быть детей. Поэтому я не питала каких-то надежд. Мне было 25 лет, а меня вводят в климакс, как женщину старше 50-ти. Со всеми последствиями – нервы, плохой внешний вид. Так получилось, что мой цикл восстановился. Затем нужно было подождать, так как сразу после выздоровления беременеть нельзя. И потом врач дала нам с мужем "зеленый свет".

- Вы писали, что когда столкнулись с заболеванием, со временем осознали – нет испытаний, которые мы не можем преодолеть. И это повлияло на то, что в каждом вашем действии и слове появилась духовность. Что вы подразумеваете под словом духовность? Как сейчас ощущаете себя в этом плане?

- Я в принципе поменялась в своем мировоззрении, стремлениях и желаниях. У меня переключился фокус с материального. Начала ценить не что-то крупное и грандиозное, что якобы должно происходить в моей жизни и радовать меня, а какие-то мелочи. К примеру, даже то, что ты можешь пройтись по улице, съесть мороженое, увидеть и обнять любимого человека… Простые мелочи, из которых и состоит наша жизнь. Это начинаешь ценить, когда после химии тебе очень плохо и ты не можешь ходить, а хочется выйти на улицу и просто подышать воздухом.

- Можете, пожалуйста, дать несколько советов тем, кто сейчас борется с этой болезнью? Как находить в себе силы не отчаиваться?

- Нужно дать себе время, чтобы принять ситуацию. Если тебе не хочется веселиться, не хочется быть позитивным, то не нужно себя переламывать. Наверное, жизнь это единственное, что должно тебя вдохновлять и мотивировать на то, чтобы каждое утро открывать глаза. Какие бы жизненные ситуации не были – проблемы со здоровьем, бизнесом или в личной жизни – это все решаемо и проходит. А то, что ты живой и можешь наслаждаться всем, что тебя окружает, самая большая ценность. И нужно сейчас на этом сконцентрироваться, понять это, чтобы захотеть жить. Я до сих пор поддерживаю многих онкобольных, общаюсь, навещаю, делаю благотворительные акции. И все спрашивают: "Как быть на позитивной волне?" Нет какого-то секрета. Просто нужно тебе самому, внутри, захотеть жить.

Дарина Митченко поборола рак. Фото из архива героини

- А как вести себя в таком случае близким? Просто быть рядом и поддерживать?

- Самое главное не страдать рядом с человеком, который болен, не рыдать, не взывать "Господи, за что!" Некоторые причитают так, будто человек уже умер. Конечно, так ни на какую позитивную волну не настроишься. Нужно вместе больше мечтать, строить планы на будущее, это очень мотивирует, думать о том, что будет после выздоровления, улыбаться. Если человеку хочется просто помолчать и погрустить, то просто быть с ним рядом, не перестраивая его на свой лад, в этом и заключается поддержка. То есть подстраиваться под настроение заболевшего, не причитая, мол, чего ты плачешь и ноешь.

- Вы вообще часто вспоминаете этот период в вашей жизни или боитесь вспоминать, вам неприятно?

- Каких-то страхов по этому поводу нет. Это такой период жизни, как любой из других. Ведь жизнь из периодов и соткана, как благоприятных, так и негативных. И нужно быть готовым ко всему, воспринимать все с благодарностью, ценить то, что ты имеешь. Некоторые говорят мне, мол, Дарин, ты так рассуждаешь, потому что прошла такой путь. Честно, была бы моя воля, я бы вернулась назад и осознала бы это все без болезни. Просто многие думают, что жизнь резиновая, с ними этого не произойдет. К сожалению, нужно понимать, что жизнь имеет свойство заканчиваться. И если ты не сейчас начнешь задумываться о таких вещах, как любовь к жизни и благодарность, то потом уже может времени и не остаться.

- Планируете продолжать модельную карьеру после рождения ребенка?

- Пока не знаю. Профессиональная карьера сто процентов уже невозможна, потому что подразумевает нахождение не в своей стране на длительный срок – от месяца до года.

Дарина Митченко на обложке модного глянца. Фото из архива героини

- Чем еще занимаетесь сейчас? У вас с мужем был проект о путешествиях, да?

- В связи с пандемией наше дело на паузе. Но как только откроются острова, на которые мы делаем серф-туры, это Бали, Канары и Филиппины, возобновим. Мы делаем упор на том, чтобы попробовать серфинг. Ведь это свобода, солнце, позитив, общение с океаном и людьми, легкими на подъем. Серфинг — это про свободных людей, всем советую попробовать. Он меняет жизнь. Очень много людей после того, как побывали в нашем серф-лагере, поменяли свою жизнь в лучшую сторону. Ты будто раскрываешь и меняешь свое сознание.

Серфинг - это свобода. Фото из архива Д. Митченко

"Есть учитель, есть строитель, а есть тот, кто показывает себя в интернете"

- Вы активно ведете Инстаграм. Считает себя инфлюенсером, блогером?

- Инфлюенсером — нет. Блогером – да. Люди, которые говорят, мол, я не блогер, не лидер мнений, — кривят душой. Есть учитель, есть строитель, а есть тот, кто показывает себя в интернете. Это так называется. Поэтому да, считаю себя блогером, делюсь своей жизнью с подписчиками, есть темы, которые я поднимаю, свое мнение, которое я продвигаю.

- Зачем вам Инстаграм?

- Это моя отдушина. Я получаю массу удовольствия от общения с подписчиками, может, даже больше, чем при живом.

- Хейтеры есть?

- Мне кажется, их мало, и они редко себя проявляют. Иногда пишут гадости, но они настолько несуразны. Особо внимания не обращаю.

- А откуда привычка ежедневно желать всем доброго утра?

- Такой ритуал у меня еще с времен, когда моя страничка не была популярной. Я так и дома делаю. Просыпаюсь и громко говорю: "Всем доброе утро!" Как самозарядка некая. Когда мы с мужем путешествовали, нас почти три года не было в Украине, и с каждым островом, страной, у меня появлялось свое "доброе утро". К примеру, доброе канарское утро, балийское, сейчас – харьковское. Много людей пишут слова благодарности, говорят, что это их заряжает (улыбается. – Авт.).

- Является ли Инстаграм для вас источником дохода? У вас там появляется время от времени реклама.

- Конечно, в Инстаграме можно подзаработать. Но я не беру рекламу всю подряд. У меня есть доверие со стороны аудитории, процент от рекламы я перечисляю на благотворительность. Я ни разу не делала "гивов", розыгрышей, конкурсов. Не гонюсь за миллионом подписчиков, чтобы потом сделать рекламу подороже. Если блог будет развиваться нативно – ок, но набивать подписчиков – неинтересно. Поэтому рекламирую то, что мне импонирует, что я сама использую.

- Больше всего людей подписалось, вероятно, во время кампании #ракдурак?

- Да. Основной приток людей был, когда я болела. Когда я выздоровела, кстати, очень многие отписались. Странная тенденция. Еще некоторые отписались в связи с моей беременностью. Но это нормально. Может, кому-то было интересно читать только о путешествиях.

- А за кем вы следите в Инстаграме?

- В основном это иностранные блогеры, серферы. Мне нравится Австралия, наблюдаю за людьми, которые там живут.

- Вы часто показываете своего мужа, пишите, что встретились удивительным образом. Верите в судьбу?

- В судьбу верю, 100 процентов. Вовчик влюбился в меня не тогда, когда я была шикарной Дариной-моделью, на которую засматривалось много мужчин. Мы познакомились, когда я болела, проходила химиотерапию. Он прилетел тогда с Канар к родителям, в гости. За мной наблюдал в соцсетях. Предложил просто встретиться, проведать меня, прогуляться. Я была без волос и бровей, полная от гормонального лечения, проходила химиотерапию… Вряд ли у него были ко мне чувства с романтическим подтекстом. Ему просто хотелось от души меня поддержать. Мы прогуляли с ним пять часов, смеялись, и произошел какой-то дикий конект. Потом переписывались. Год не виделись. В программа "Сюрприз" с Машей Ефросининой на телеканале СТБ исполнили мою мечту и подарили путешествие в серф-лагерь в Португалии, где я в серфинг и влюбилась. А Вова в то время был на Канарах, это недалеко от Португалии, и предложил прилететь. Я с легкостью согласилась. И через 12 дней с Канар мы уже возвращались вместе. С этого момента не расставались. Через семь месяцев он сделал мне предложение.

Дарина с мужем Владимиром. Фото из архива Д. Митченко

- Рожать вы будете в Украине. А жить в какой стране планируете?

- Пока мы хотим после рождения малышки побыть в Харькове. Потом хотелось бы улететь на острова. Не могу утверждать, что мы бы хотели переехать. Мы пока вообще не определились, где бы хотели жить на постоянной основе. Да и вообще здорово, когда есть возможность жить в разных местах время от времени, чтобы больше видеть и быть всесторонне развитым. Очень круто, что пошла тенденция на удаленную работу, позволяющую выбирать любое место жительства. Мне кажется, это офигенно меняет людей в сторону качества их мыслей. За счет этой мобильности люди становятся более продуктивными, цивилизованными, образованными.

- Вы проповедуете любовь к себе, принятие себя, не боитесь выходить в сториз без фильтров и макияжа. Вы всегда были уверенной в себе, со здоровой самооценкой?

- Ой, так было не всегда. Когда ты в профессиональном модельном бизнесе, где жесткая конкуренция, то чувствуешь постоянный прессинг. Причем по любому поводу и от всего окружения – агента, модельного скаута, твоего агентства, клиентов, фотографа. Все тебя оценивают как товар. И ты стараешься быть лучшим товаром, постоянно хочется подгонять свою внешность под какой-то идеал. И всегда есть кто-то лучше тебя, ты это видишь. Когда я работала в Европе, то, правда, там все модели – потрясающе красивы. И 98% из них недовольны собой. У всех анорексия, булимия, нервные срывы, наркотики… Тогда мне было 16 лет. У меня тоже была анорексия, комплексы.

- Как же прийти к принятию себя?

- Постепенно начала любить себя и ценить. Очень сильная переоценка случилась после болезни. Поменялось восприятие себя.

- Вы очень активная, излучаете такую лучезарную энергию даже через экран соцсетей, не говоря о живом общении. Как вам это удается?

- Мне все задают этот вопрос (смеется. – Авт.). Как будто есть какая-то волшебная пилюля! Как быть на позитиве? Понять в один прекрасный день, что у тебя не так много времени, а жизнь – не резиновая. Нужно начать думать о себе, о том, что тебя окружает и приносит удовольствие, уметь выбирать и говорить нет, если тебе чего-то не хочется, не загонять себя в какие-то рамки, стремиться к своим целям, но не забывать радоваться тому, что ты имеешь.