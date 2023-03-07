Битва за Бахмут. Четыре выполненных задачи и шансы ВСУ на контрнаступление

Дмитрий Снегирев объяснил "Телеграфу", почему Ставка решилась на оборону города

На Бахмутском направлении продолжаются попытки россиян захватить город, чтобы вытеснить и окружить Силы обороны. Впрочем, круглосуточные интенсивные штурмы оккупантов снова в большинстве своем оказываются напрасными.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где большое внимание уделили ситуации с Бахмутом. По результатам совещания Ставка приняла решение о продолжении обороны города. Примечательно, что на этом, в частности, настаивали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал Александр Сырский.

"Телеграф" спросил Дмитрия Снегирева (политолога, военного эксперта, сопредседателя Общественной инициативы "Правое Дело"), что означает это решение Ставки, какие тактические и стратегические достижения у данного многомесячного сражения и каким крупным городам Донетчины угрожает большая опасность.

— Как можно расценить решение Ставки верховного главнокомандующего о продолжении обороны Бахмута?

— Сначала обратите внимание, что заседание Ставки почти совпало с появлением публикации в Bild, в которой неназванные источники сообщали о якобы существовании конфликта между Залужным и президентом Зеленским. Причем это было довольно показательное совпадение по времени с проведением Ставки, на которой решался вопрос относительно дальнейшей судьбы украинского гарнизона в Бахмуте.

Соответственно, сама стилистика этого сообщения свидетельствует об определенных признаках так называемых активных информационных операций. Это фактически продвижение дезинформации.

Перед тем не случайно также появилось заявление и главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли по поводу того, что ситуация в Бахмуте даже при условии выхода гарнизона ВСУ никоим образом не повлияет на дальнейшее ход событий в войне. Соответственно, звучали заявления и других западных военных высшего ранга по поводу целесообразности обороны Бахмута.

Что касается самой обороны Бахмута, давайте говорить о том, что выполняется ее основная функция — утилизация личного состава, соответственно и техники, окупантов. Не случайно сами оккупанты называют Бахмут возможной второй Курской дугой. Если уже россияне начали проводить подобные исторические параллели, следует напомнить, что во время Второй мировой тактика Красной армии на Курской дуге – нанесение максимального поражения в живой силе и технике, а затем переход к контрнаступлению. Это показательно.

Второе, о чем следует говорить: состоялся якобы визит министра обороны страны-оккупанта шойгу на Донбасс, во время которого обсуждалась возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины, причем под Угледаром (это несколько другое направление, но тем не менее).

Основная задача шойгу во время визита – проверка фортификационных сооружений. То есть речь идет о том, что россияне уже не рассматривают возможность своего наступления, а — сдерживание возможного наступления ВСУ.

— Какие итоги в контексте заседания Ставки можно подвести по поводу обороны Бахмута? Насколько она важна для Украины и ВСУ?

— Главное по Бахмуту, чтобы мы понимали итоги целесообразности/нецелесообразности боев за 9 месяцев: во-первых, важно, что девять месяцев ведутся бои. И за это время мы успели провести мобилизационные мероприятия, численность сил обороны увеличили до миллиона.

Во-вторых, успели научить личный состав. Причем, не только на полигонах в Украине, но и соответственно (в первую очередь) на полигонах стран НАТО. Следует отметить, что речь идет об обучении и элементах овладения высокотехнологичными образцами вооружения.

В-третьих, получили образцы этого вооружения. Причем говорится о наступательных видах.

В-четвертых, успели построить вторую и третью линии обороны.

Соответственно, после Бахмута оккупантам придется столкнуться с продолжением своих штурмовых действий, однако уже в городской застройке, возможно, Краматорска и Славянска. А это большие по размерам города, имеющие достаточно разветвленную так называемую "промку".

Главное же, что утилизировали личный состав — потери только ЧВК "Вагнер" за 9 месяцев боев в районе Соледара-Бахмута (по оценкам российской стороны) составили 40 тысяч.

Поэтому когда начнут ныть о новом очередном поражении (в случае возможного отхода ВСУ из Бахмута. — Авт.) или нести какую-то подобную ахинею, стоит напомнить события июля месяца 2022 года — бои в Лисичанске-Северодонецке. Тогда в украинские СМИ вбрасывали тезисы о том, что взятие оккупантами Лисичанска может коренным образом повлиять на дальнейший ход военной кампании. Никаким образом это не отразилось. Более того, после июля был успешный характер деоккупации Харьковской и части Херсонской областей.

— Какие тактические и стратегические предпосылки создаются в Бахмуте для контрнаступления ВСУ?

— Что касается самих боев в районе Бахмута, враг пытается атаковать с трех сторон, было его успешное продвижение в районе Хромово. оккупанты фактически контролируют дорогу на Часов Яр. Но в районе Ивановское ВСУ удалось сдержать врага и отбросить от дороги Бахмут-Константиновка.

Отдельно следует подчеркнуть, что в самом Бахмуте россияне контролируют едва 30% города за девять месяцев!

То есть все их вроде бы отчеты об успехах, что они продвинулись в центр города, неправда. Они продвинулись к реке Бахмутка. Соответственно, отвод украинского гарнизона за реку только усилит позиции ВСУ. Потому что река – это естественная преграда.

В общем, если говорить о боях в районе Бахмута, это решение основных проблем — сдерживание наступления российских окупантов и создание предпосылок для украинского контрнаступления.