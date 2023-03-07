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Битва за Бахмут. Четыре выполненных задачи и шансы ВСУ на контрнаступление

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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ВСУ мощно сдерживают нашествие армии рф
ВСУ мощно сдерживают нашествие армии рф. Фото Генштаб ВСУ

Дмитрий Снегирев объяснил "Телеграфу", почему Ставка решилась на оборону города

На Бахмутском направлении продолжаются попытки россиян захватить город, чтобы вытеснить и окружить Силы обороны. Впрочем, круглосуточные интенсивные штурмы оккупантов снова в большинстве своем оказываются напрасными.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где большое внимание уделили ситуации с Бахмутом. По результатам совещания Ставка приняла решение о продолжении обороны города. Примечательно, что на этом, в частности, настаивали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал Александр Сырский.

"Телеграф" спросил Дмитрия Снегирева (политолога, военного эксперта, сопредседателя Общественной инициативы "Правое Дело"), что означает это решение Ставки, какие тактические и стратегические достижения у данного многомесячного сражения и каким крупным городам Донетчины угрожает большая опасность.

Как можно расценить решение Ставки верховного главнокомандующего о продолжении обороны Бахмута?

— Сначала обратите внимание, что заседание Ставки почти совпало с появлением публикации в Bild, в которой неназванные источники сообщали о якобы существовании конфликта между Залужным и президентом Зеленским. Причем это было довольно показательное совпадение по времени с проведением Ставки, на которой решался вопрос относительно дальнейшей судьбы украинского гарнизона в Бахмуте.

Соответственно, сама стилистика этого сообщения свидетельствует об определенных признаках так называемых активных информационных операций. Это фактически продвижение дезинформации.

Перед тем не случайно также появилось заявление и главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли по поводу того, что ситуация в Бахмуте даже при условии выхода гарнизона ВСУ никоим образом не повлияет на дальнейшее ход событий в войне. Соответственно, звучали заявления и других западных военных высшего ранга по поводу целесообразности обороны Бахмута.

Что касается самой обороны Бахмута, давайте говорить о том, что выполняется ее основная функция — утилизация личного состава, соответственно и техники, окупантов. Не случайно сами оккупанты называют Бахмут возможной второй Курской дугой. Если уже россияне начали проводить подобные исторические параллели, следует напомнить, что во время Второй мировой тактика Красной армии на Курской дуге – нанесение максимального поражения в живой силе и технике, а затем переход к контрнаступлению. Это показательно.

Второе, о чем следует говорить: состоялся якобы визит министра обороны страны-оккупанта шойгу на Донбасс, во время которого обсуждалась возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины, причем под Угледаром (это несколько другое направление, но тем не менее).

Основная задача шойгу во время визита – проверка фортификационных сооружений. То есть речь идет о том, что россияне уже не рассматривают возможность своего наступления, а — сдерживание возможного наступления ВСУ.

Какие итоги в контексте заседания Ставки можно подвести по поводу обороны Бахмута? Насколько она важна для Украины и ВСУ?

— Главное по Бахмуту, чтобы мы понимали итоги целесообразности/нецелесообразности боев за 9 месяцев: во-первых, важно, что девять месяцев ведутся бои. И за это время мы успели провести мобилизационные мероприятия, численность сил обороны увеличили до миллиона.

Во-вторых, успели научить личный состав. Причем, не только на полигонах в Украине, но и соответственно (в первую очередь) на полигонах стран НАТО. Следует отметить, что речь идет об обучении и элементах овладения высокотехнологичными образцами вооружения.

В-третьих, получили образцы этого вооружения. Причем говорится о наступательных видах.

В-четвертых, успели построить вторую и третью линии обороны.

Соответственно, после Бахмута оккупантам придется столкнуться с продолжением своих штурмовых действий, однако уже в городской застройке, возможно, Краматорска и Славянска. А это большие по размерам города, имеющие достаточно разветвленную так называемую "промку".

Главное же, что утилизировали личный состав — потери только ЧВК "Вагнер" за 9 месяцев боев в районе Соледара-Бахмута (по оценкам российской стороны) составили 40 тысяч.

Поэтому когда начнут ныть о новом очередном поражении (в случае возможного отхода ВСУ из Бахмута. — Авт.) или нести какую-то подобную ахинею, стоит напомнить события июля месяца 2022 года — бои в Лисичанске-Северодонецке. Тогда в украинские СМИ вбрасывали тезисы о том, что взятие оккупантами Лисичанска может коренным образом повлиять на дальнейший ход военной кампании. Никаким образом это не отразилось. Более того, после июля был успешный характер деоккупации Харьковской и части Херсонской областей.

Какие тактические и стратегические предпосылки создаются в Бахмуте для контрнаступления ВСУ?

— Что касается самих боев в районе Бахмута, враг пытается атаковать с трех сторон, было его успешное продвижение в районе Хромово. оккупанты фактически контролируют дорогу на Часов Яр. Но в районе Ивановское ВСУ удалось сдержать врага и отбросить от дороги Бахмут-Константиновка.

Отдельно следует подчеркнуть, что в самом Бахмуте россияне контролируют едва 30% города за девять месяцев!

То есть все их вроде бы отчеты об успехах, что они продвинулись в центр города, неправда. Они продвинулись к реке Бахмутка. Соответственно, отвод украинского гарнизона за реку только усилит позиции ВСУ. Потому что река – это естественная преграда.

В общем, если говорить о боях в районе Бахмута, это решение основных проблем — сдерживание наступления российских окупантов и создание предпосылок для украинского контрнаступления.

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#Россия #Война #Контрнаступление #Снегирев #Бахмут