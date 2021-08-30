Угля в два раза меньше запланированного: в "Укрэнерго" говорят о критической ситуации на складах ТЭС

За пять дней объемы угля снизились на 4%.

В Украине продолжают снижаться запасы угля для теплоэлектростанций даже несмотря на то, что в стране с завершением летней жары наблюдается снижение объемов потребления электричества.

В НЭК "Укрэнерго" ситуацию с углем назвали "критической".

"По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн угля, что на 4% меньше, чем утром 25 августа (750 тыс. тонн)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что за последние пять дней запасы газового угля снизились на 4,2% до 480 тысяч тонн, а антрацитового — на 3,6% до 240 тысяч тонн.

Ведомство отмечает, что на складах в целом сосредоточено в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть по графику Министерства энергетики.

Как ранее писал "Телеграф", украинские власти с целью стимуляции снижения энергопотребления населением предложили более дешевый тариф для домохозяйств, потребляющих меньше 250 Квт/ч в месяц.