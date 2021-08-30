Вугілля в два рази менше від запланованого: в "Укренерго" кажуть про критичну ситуацію на складах ТЕС
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За п’ять днів обсяги вугілля знизилися на 4%.
В Україні продовжують знижуватися запаси вугілля для теплоелектростанцій навіть незважаючи на те, що в країні з завершенням літньої спеки спостерігається зниження обсягів споживання електрики.
У НЕК "Укренерго" ситуацію з вугіллям назвали "критичної".
"Станом на ранок 30 серпня на складах ТЕС знаходиться 720 тис. тонн вугілля, що на 4% менше, ніж на ранок 25 серпня (750 тис. тонн)", — сказано в повідомленні.
Відзначається, що за останні п’ять днів запаси газового вугілля знизилися на 4,2% до 480 тисяч тонн, а антрацитового — на 3,6% до 240 тисяч тонн.
Відомство зазначає, що на складах в цілому зосереджено в 2,2 рази менше вугілля, ніж повинно бути за графіком Міністерства енергетики.
Як раніше писав "Телеграф", українська влада з метою стимуляції зниження енергоспоживання населенням запропонували дешевший тариф для домогосподарств, які споживають менше 250 Квт/год на місяць.
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