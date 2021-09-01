Укр

Стипендии в Украине вырастут: кому и сколько добавят

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Правительство повышает стипендии студентам Новость обновлена 01 сентября 2021, 18:23
Правительство повышает стипендии студентам

В правительстве посчитали, что назрела настоятельная необходимость повысить социальную защиту студенческой молодежи.

Правительство планирует повысить размер стипендий для учащихся учреждений профтехобразования, а также студентов учреждений профессионального передвысшего и высшего образования.

Об этом 1 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграмм-канале.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Также премьер напомнил, что последнее повышение размера академических стипендий состоялось в 2017 году.

"Поэтому назрела насущная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи", — написал Шмыгаль

Отметим, как сообщал "Телеграф", в сети появились новые фото ужасных условий проживания в киевском Национальном авиационном университете.

Кроме того, перед новым учебным годом одесские студенты пожаловались на нашествие крыс в общежитии.

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