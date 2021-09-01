Рус

Стипендії в Україні виростуть: кому і скільки додадуть

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
56
Уряд підвищує стипендії студентам Новина оновлена 01 вересня 2021, 18:23
Уряд підвищує стипендії студентам

В уряді порахували, що назріла нагальна потреба підвищити соціальний захист студентської молоді.

Уряд планує підвищити розмір стипендій для учнів закладів профтехосвіти, а також студентів  закладів професійної передвищої та вищої освіти.

Про це 1 вересня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Телеграм-каналі.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну.

Так, в установах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 рази, а студенти вузів отримають підвищення мінімум в 1,5 рази.

Також прем’єр нагадав, що останнє підвищення розміру академічних стипендій відбулося в 2017 році.

"Тому назріла нагальна потреба підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді", — написав Шмигаль

Відзначимо, як повідомляв "Телеграф", в мережі з’явилися нові фото жахливих умов проживання в київському Національному авіаційному університеті.

Крім того, перед новим навчальним роком одеські студенти поскаржилися на навалу пацюків в гуртожитку.

Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися
Харків
"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися
"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом
Дата публікації
Категорія
Єсенія Селезньова. Телеграф
Зірка перформансу до Дня Незалежності Єсенія Селезньова: Мій графік розписано на місяць вперед
Дата публікації
Категорія
Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Категорія
Місце злочину в Рівному
У Рівному брати-близнюки мало не вбили незнайому жінку: всі подробиці історії та відео нападу (18+)
Дата публікації
Категорія
Javelin
У США помітили "значні прогалини" в оборонних можливостях України і пообіцяли ракети Javelin