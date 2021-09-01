Стипендії в Україні виростуть: кому і скільки додадуть

В уряді порахували, що назріла нагальна потреба підвищити соціальний захист студентської молоді.

Уряд планує підвищити розмір стипендій для учнів закладів профтехосвіти, а також студентів закладів професійної передвищої та вищої освіти.

Про це 1 вересня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Телеграм-каналі.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну.

Так, в установах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 рази, а студенти вузів отримають підвищення мінімум в 1,5 рази.

Також прем’єр нагадав, що останнє підвищення розміру академічних стипендій відбулося в 2017 році.

"Тому назріла нагальна потреба підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді", — написав Шмигаль

Відзначимо, як повідомляв "Телеграф", в мережі з’явилися нові фото жахливих умов проживання в київському Національному авіаційному університеті.

Крім того, перед новим навчальним роком одеські студенти поскаржилися на навалу пацюків в гуртожитку.