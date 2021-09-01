Стипендії в Україні виростуть: кому і скільки додадуть
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В уряді порахували, що назріла нагальна потреба підвищити соціальний захист студентської молоді.
Уряд планує підвищити розмір стипендій для учнів закладів профтехосвіти, а також студентів закладів професійної передвищої та вищої освіти.
Про це 1 вересня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Телеграм-каналі.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну.
Так, в установах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 рази, а студенти вузів отримають підвищення мінімум в 1,5 рази.
Також прем’єр нагадав, що останнє підвищення розміру академічних стипендій відбулося в 2017 році.
"Тому назріла нагальна потреба підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді", — написав Шмигаль
Відзначимо, як повідомляв "Телеграф", в мережі з’явилися нові фото жахливих умов проживання в київському Національному авіаційному університеті.
Крім того, перед новим навчальним роком одеські студенти поскаржилися на навалу пацюків в гуртожитку.
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