Стоимость добычи газа в Украине - 1 грн за кубометр? В руководстве "Нафтогаза" указали на интересный момент

"Нафтогаз" слова Ватерландера опроверг.

Себестоимость добычи газа в Украине составляет 1 гривну за кубический метр, но конечным потребителям его продают за 7-8 грн.

Об этом рассказал главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер в интервью "Экономической правде".

Он усомнился в истинности утверждения, что добыча газа приносит убытки компании и выразил убеждение, что "Нафтогаз" стабильно генерирует наличные".

По его словам, добыча кубического метра "голубого топлива" обходится в 1 гривну, в то время, как продается он украинским домохозяйствами и теплокоммунэнерго по 7 гривен. Ватерландер подчеркнул, что "Нафтогаз" мог бы продавать газ и другим потребителям на рынке, подняв цену для них до 20 гривен, но компания этого не делает.

На его слова отреагировали в самом "Нафтогазе", отметив, что названная Ватерландером себестоимость добычи газа не фигурирует нигде в их документах.

Вместе с тем в компании пообещали указать актуальную себестоимость в финансовом отчете за первое полугодие. Плановая себестоимость же будет указана в финплане, который предстоит утвердить Кабмину.

Стоит также отметить, что Ватерландер ранее объявил о том, что намерен уйти в отставку.

Как сообщалось ранее, премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что рекордный рост цен на газ в Европе не скажется на украинских потребителях.