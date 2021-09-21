Вартість видобутку газу в Україні — 1 грн за кубометр? У керівництві "Нафтогазу" вказали на цікавий момент

"Нафтогаз" слова Ватерландера спростував.

Собівартість видобутку газу в Україні становить 1 гривню за кубічний метр, але кінцевим споживачам його продають за 7-8 грн.

Про це розповів головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер в інтерв’ю "Економічній правді".

Він засумнівався в істинності твердження, що видобуток газу приносить збитки компанії та висловив переконання, що "Нафтогаз" стабільно генерує готівку".

За його словами, видобуток кубічного метра "блакитного палива" обходиться в 1 гривню, в той час, як продається він українським домогосподарствам і теплокомуненерго по 7 гривень. Ватерландер підкреслив, що "Нафтогаз" міг би продавати газ і іншим споживачам на ринку, піднявши ціну для них до 20 гривень, але компанія цього не робить.

На його слова відреагували в самому "Нафтогазі", зазначивши, що названа Ватерландером собівартість видобутку газу не фігурує ніде в їх документах.

Разом з тим в компанії пообіцяли вказати актуальну собівартість у фінансовому звіті за перше півріччя. Планова собівартість ж буде вказана в фінплані, який має бути затверджений Кабміном.

Варто також відзначити, що Ватерландер раніше оголосив про те, що має намір піти у відставку.

Як повідомлялося раніше, прем’єр України Денис Шмигаль запевнив, що рекордне зростання цін на газ в Європі не позначиться на українських споживачах.