Укр

Доллар США и евро резко упали в цене: курс валют 24 сентября

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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Курс валют в Украине 24 сентября
Курс валют в Украине 24 сентября

Нацбанк обнародовал свежий курс валют на 24.09.2021 г.

По состоянию на утро, 24 сентября, стоимость иностранных валют по отношению к украинской гривне продолжает падать. Речь идет о долларе США, евро, польском злотом и российском рубле.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, американский доллар подешевел на 15 копеек, а евро потерял 20 копеек. Что касается польского злотого, то он стал дешевле всего на 1 копейку. Российский рубль потерял также немного по сравнению с долларом и евро — всего 2 копейки.

По состоянию на 24 сентября курс валют в Украине выглядит так:

  • 1 доллар США стоит 26,52 грн (было 26,67)
  • 1 евро — 31,08 грн (ранее 31,28 грн)
  • 1 злотый — 6,74 грн (было 6,75 грн)
  • 10 российских рублей — 3,64 грн (было 3,66 грн).

Стоит отметить, что стоимость иностранных денежных единиц на черном рынке может отличаться от опубликованной на официальном сайте Нацбанка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине не хватает средств на выплату субсидий, однако в Кабинете министров пообещали что найдут деньги — надежды возлагаются на прибыль от налогов частных предприятий.

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