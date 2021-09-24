Долар США та євро стрімко впали в ціні: курс валют 24 вересня

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на 24.09.2021 р.

Станом на ранок, 24 вересня, вартість іноземних валют стосовно української гривні продовжує падати. Мова йде про долар США, євро, польський злотий та російський рубль.

Про це повідомляє Національний банк України.

Відповідно до даних регулятора, американський долар подешевшав на 15 копійок, а євро втратив аж 20 копійок. Що стосується польського злотого, то він став дешевшим всього на 1 копійку. Російський рубль втратив також небагато у порівнянні з доларом та євро — лише 2 копійки.

Станом на 24 вересня курс валют в Україні виглядає так:

1 долар США коштує 26,52 грн (раніше було 26,67);

1 євро — 31,08 грн (раніше 31,28 грн);

1 злотий — 6,74 грн (було 6,75 грн)

10 російських рублів — 3,64 грн (було 3,66 грн).

Варто відзначити, що вартість іноземних грошових одиниць на чорному ринку може відрізнятися від тієї, що опублікована на офіційному сайті Нацбанку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні не вистачає коштів на виплату субсидій, проте у Кабінеті міністрів пообіцяли що знайдуть гроші — надії покладаються на прибуток від податків приватних підприємств.