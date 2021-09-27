Доллар и евро снова подорожали: курс валют 27 сентября

Нацбанк обнародовал курс валют на 27.09.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 27 сентября, стоимость доллара США, евро и польского злотого по отношению к украинской гривне поднялась, а вот цена российского рубля осталась неизменной.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, после выходных доллар подорожал на 12 копеек, а цена евро выросла на 13 копеек. Что касается польского злотого, то он стал стоить на 4 копейки больше.

По состоянию на 27 сентября курс валют в Украине выглядит так:

1 доллар США стоит 26,64 грн (было 26,52)

1 евро — 31,21 грн (ранее 31,08 грн)

1 злотый — 6,78 грн (было 6,74 грн)

10 российских рублей — 3,64 грн (как и раньше).

Стоит отметить, что на прошлой неделе иностранные валюты резко потеряли свои позиции и активно падали в цене. Однако после выходных они снова начали дорожать.

Важно знать, что стоимость иностранных денежных единиц на черном рынке может отличаться от опубликованной на официальном сайте Нацбанка.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким может быть курс валют в Украине следующего, 2022 года.