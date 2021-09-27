Долар та євро знову подорожчали: курс валют 27 вересня

Нацбанк оприлюднив курс валют на 27.09.

В Україні станом на ранок понеділка, 27 вересня, вартість долара США, євро і польського злотого стосовно української гривні піднялася, а от ціна російського рубля залишилася незмінною.

Про це повідомляє Національний банк України.

Відповідно до даних регулятора, після вихідних долар подорожчав на 12 копійок, а ціна євро виросла на 13 копійок. Що стосується польського злотого, то він став коштувати на 4 копійки більше.

Станом на 27 вересня курс валют в Україні виглядає так:

1 долар США коштує 26,64 грн (раніше було 26,52);

1 євро — 31,21 грн (раніше 31,08 грн);

1 злотий — 6,78 грн (було 6,74 грн)

10 російських рублів — 3,64 грн (як і раніше).

Варто відзначити, що минулого тижня іноземні валюти різко втратили свої позиції та активно падали в ціні. Проте після вихідних вони знову почали дорожчати.

Важливо знати, що вартість іноземних грошових одиниць на чорному ринку може відрізнятися від тієї, котра опублікована на офіційному сайті Нацбанку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким може бути курс валют в Україні наступного, 2022 року.