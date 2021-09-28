Евро упал в цене, доллар подорожал на копейку: курс валют в Украине на 28 сентября

Свежий курс валют на 28 сентября опубликовал Нацбанк

По состоянию на утро вторника, 28 сентября, украинская гривна после незначительного падения укрепила свои позиции по отношению к евро, несколько потеряла по отношению к доллару, а злотый — остался без изменений.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Так, за сутки доллар США вырос в цене на 1 копейку, российский рубль подорожал на 2 копейки, в то время как евро стало дешевле на 4 копейки. Остался неизменным лишь польский злотый, не прибавив и не потеряв ни копейки.

По состоянию на 28 сентября официальный курс валют выглядит так:

1 доллар США стоит 26,65 грн (+1 копейка, днем ранее — 26,64 грн)

1 евро — 31,17 грн (-4 копейки, днем ранее — 31,21 грн)

1 злотый — 6,78 грн (без существенных изменений);

10 российских рублей — 3,66 (+2 копейки, днем ранее — 3,64 грн).

Стоимость других иностранных валют по курсу НБУ:

Данные НБУ

Данные НБУ

Данные НБУ

Отметим, что курс валют в обменниках и банках может отличаться от официальных данных Нацбанка. Также будет отличаться курс и на черном рынке.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по мнению экспертов, национальная валюта к концу года "потеряет в весе" по отношению к американскому доллару.