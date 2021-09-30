Впервые за год евро упал ниже 31 грн: курс валют в Украине на 30 сентября
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Европейская валюта перешагнула психологический рубеж
На утро четверга, 30 сентября, украинская гривна в целом продолжает укрепляться по отношению к иностранным валютам, в ходе чего побила давнишний рекорд, преодолев отметку в 31 грн за евро.
Об этом можно судить по свежему курсу Нацбанка Украины.
Стоит заметить, что гривна поднялась по отношению ко всем популярным валютам, кроме доллара — там наша валюта прибавила в стоимости копейку.
При этом, впервые больше чем за год гривна преодолела рубеж в 31 грн за евро.
На сегодня курс валют в Украине выглядит следующим образом:
- 1 доллар США стоит 26,57 гривен (+1 коп за сутки);
- 1 евро — 30,98 грн (-5 копеек);
- 1 польский злотый — 6,69 грн (-3 копейки);
- 10 рублей РФ — 3,65 грн (-1 копейка).
Отметим, что физические лица не могут покупать валюту по официальному курсу регулятора, ввиду чего цены купли-продажи в обменниках будут немного отличаться.
Как ранее сообщал "Телеграф", части украинцев с 1 октября повысят пенсию.
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