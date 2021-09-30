Впервые за год евро упал ниже 31 грн: курс валют в Украине на 30 сентября

Европейская валюта перешагнула психологический рубеж

На утро четверга, 30 сентября, украинская гривна в целом продолжает укрепляться по отношению к иностранным валютам, в ходе чего побила давнишний рекорд, преодолев отметку в 31 грн за евро.

Об этом можно судить по свежему курсу Нацбанка Украины.

Стоит заметить, что гривна поднялась по отношению ко всем популярным валютам, кроме доллара — там наша валюта прибавила в стоимости копейку.

При этом, впервые больше чем за год гривна преодолела рубеж в 31 грн за евро.

Евро давно не стоило дешевле 31 гривны

На сегодня курс валют в Украине выглядит следующим образом:

1 доллар США стоит 26,57 гривен (+1 коп за сутки);

1 евро — 30,98 грн (-5 копеек);

1 польский злотый — 6,69 грн (-3 копейки);

10 рублей РФ — 3,65 грн (-1 копейка).

Отметим, что физические лица не могут покупать валюту по официальному курсу регулятора, ввиду чего цены купли-продажи в обменниках будут немного отличаться.

Как ранее сообщал "Телеграф", части украинцев с 1 октября повысят пенсию.