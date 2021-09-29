Евро и доллар подешевели: официальный курс валют в Украине на 29 сентября

Украинская гривня укрепила свои позиции по отношению к евро и доллару

В среду, 29 сентября, Нацбанк представил курс евро и доллара, которые в Украине подешевели.

Об этом информирует сайт регулятора.

Так, по информации НБУ, украинская гривня укрепила свои позиции по отношению к евро и доллару, которые подешевели на копейку в сравнении с предыдущим днем. А вот злотый и российский рубль остались без изменений.

По состоянию на 29 сентября официальный курс валют в Украине выглядит так:

1 доллар США стоит 26,56 грн (-1 копейка, днем ранее — 26,65 грн)

1 евро — 31,03 грн (-1 копейка, днем ранее — 31,17 грн)

1 злотый — 6,72 грн (без существенных изменений);

10 российских рублей — 3,66 (без изменений).

Обращаем внимание, что курс валют в обменниках и банках может отличаться от официальных данных Нацбанка.

Курс другой валюты по состоянию на 29 сентября представлен в таблице:

Как сообщал "Телеграф" ранее, по мнению экспертов, национальная валюта к концу года "потеряет в весе" по отношению к американскому доллару.

Также напомним, финансист Сергей Фурса рассказал, почему в Украине не удается побороть теневую экономику и перевести граждан на "белые" зарплаты.