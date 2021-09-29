Євро і долар подешевшали: офіційний курс валют в Україні на 29 вересня

Українська гривня зміцнила свої позиції по відношенню до євро і долара

У середу, 29 вересня, Нацбанк представив курс євро і долара, які в Україні подешевшали.

Про це інформує сайт регулятора.

Так, за інформацією НБУ, українська гривня зміцнила свої позиції по відношенню до євро і долара, які подешевшали на копійку в порівнянні з попереднім днем. А ось злотий і російський рубль залишилися без змін.

Станом на 29 вересня офіційний курс валют в Україні виглядає так:

1 долар США коштує 26,56 грн (-1 копійка, днем раніше — 26,65 грн)

1 євро — 31,03 грн (-1 копійка, днем раніше — 31,17 грн)

1 злотий — 6,72 грн (без істотних змін);

10 російських рублів — 3,66 (без змін).

Звертаємо увагу, що курс валют в обмінниках і банках може відрізнятися від офіційних даних Нацбанку.

Курс іншої валюти за станом на 29 вересня представлений в таблиці:

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на думку експертів, національна валюта до кінця року "втратить у вазі" по відношенню до американського долара.

Також нагадаємо, фінансист Сергій Фурса розповів, чому в Україні не вдається побороти тіньову економіку і перевести громадян на "білі" зарплати.