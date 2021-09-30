Вперше за рік євро впав нижче 31 грн: курс валют в Україні на 30 вересня
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Європейська валюта переступила психологічну межу
На ранок четверга, 30 вересня, українська гривня в цілому продовжує зміцнюватися по відношенню до іноземних валют, в ході чого побила давній рекорд, подолавши позначку в 31 грн за євро.
Про це можна судити по свіжому курсу Нацбанку України.
Варто зауважити, що гривня піднялася по відношенню до всіх популярних валют, крім долара — там наша валюта додала в ціні копійку.
При цьому, вперше більше ніж за рік гривня подолала рубіж в 31 грн за євро.
На сьогодні курс валют в Україні виглядає наступним чином:
- 1 долар США коштує 26,57 гривень (+1 коп за добу);
- 1 євро — 30,98 грн (-5 копійок);
- 1 польський злотий — 6,69 грн (-3 копійки);
- 10 рублів РФ — 3,65 грн (-1 копійка).
Відзначимо, що фізичні особи не можуть купувати валюту за офіційним курсом регулятора, через що ціни купівлі-продажу в обмінниках будуть трохи відрізнятися.
Як раніше повідомляв "Телеграф", частині українців з 1 жовтня підвищать пенсію.
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