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Вперше за рік євро впав нижче 31 грн: курс валют в Україні на 30 вересня

Автор
Валерія Куценко
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Курс валют в Україні на 30.09.2021
Курс валют в Україні на 30.09.2021

Європейська валюта переступила психологічну межу

На ранок четверга, 30 вересня, українська гривня в цілому продовжує зміцнюватися по відношенню до іноземних валют, в ході чого побила давній рекорд, подолавши позначку в 31 грн за євро.

Про це можна судити по свіжому курсу Нацбанку України.

Варто зауважити, що гривня піднялася по відношенню до всіх популярних валют, крім долара — там наша валюта додала в ціні копійку.

При цьому, вперше більше ніж за рік гривня подолала рубіж в 31 грн за євро.

Євро давно не коштувало дешевше 31 гривні
Євро давно не коштувало дешевше 31 гривні

На сьогодні курс валют в Україні виглядає наступним чином:

  • 1 долар США коштує 26,57 гривень (+1 коп за добу);
  • 1 євро — 30,98 грн (-5 копійок);
  • 1 польський злотий — 6,69 грн (-3 копійки);
  • 10 рублів РФ — 3,65 грн (-1 копійка).

Відзначимо, що фізичні особи не можуть купувати валюту за офіційним курсом регулятора, через що ціни купівлі-продажу в обмінниках будуть трохи відрізнятися.

Як раніше повідомляв "Телеграф", частині українців з 1 жовтня підвищать пенсію.

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#Курс валют
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