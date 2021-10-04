Укр

Евро начал дорожать после падения: курс валют в Украине 4 октября

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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Курс валют в Украине 4 октября
Курс валют в Украине 4 октября

Нацбанк обнародовал стоимость иностранных денежных единиц 04.10.2021

По состоянию на утро понедельника, 4 октября, цена доллара США по отношению к украинской гривне не изменилась, евро и польский злотый подорожали, а российский рубль подешевел.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, евро подорожал на 5 копеек. Столько же набрал в цене и польский злотый. Что касается российского рубля, то он подешевел на 1 копейку.

По состоянию на 4 октября курс валют в Украине выглядит так:

  • 1 доллар США стоит 26,61 грн (как и ранее);
  • 1 евро — 30,87 грн (ранее 30,82 грн)
  • 1 злотый — 6,73 грн (было 6,68 грн)
  • 10 российских рублей — 3,64 грн (ранее было 3,65).

Стоит отметить, что к выходным, 2-3 октября, последние несколько дней также наблюдался рост стоимости валют по отношению к украинской гривне.

Важно знать, что цена иностранных денежных единиц на черном рынке может отличаться от той, которая опубликована на официальном сайте Нацбанка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 октября этого года украинцам, которым более 75 лет, повысят пенсии. Это не касается тех, кто уже имеет 80 лет, ведь им выплаты подняли еще в 2020 году.

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