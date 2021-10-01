Доллар рванул вверх, а евро дешевеет: курс валют в Украине на 1 октября

В пятницу доллар подорожает, а евро — подешевеет.

На 1 октября Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,61 гривен за доллар.

Об этом сообщается на сайте НБУ в четверг, 30 сентября.

Курсы валют НБУ на 1 октября:

1 доллар США — 26,61

1 евро — 30,82

1 польский злотый — 6,68

10 российских рублей — 3,65

1 швейцарский франк — 28,47

1 юань — 4,11

Следует отметить, что курс доллара растет уже второй день. 29 октября за один доллар США просили 26,56 грн.

Также в проекте бюджета на 2022 год правительство заложило курс на уровне 28,6 грн за доллар. Рост экономики при этом возрастет на 3,8%, а инфляция удержится на уровне 6,2%.

Кроме того, с 1 октября украинцам повысят пенсии. Повышение коснется людей старше 75 лет, их ждет доплата в 400 гривен.