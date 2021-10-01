Долар рвонув вгору, а євро дешевшає: курс валют в Україні на 1 жовтня
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У п’ятницю долар подорожчає, а євро — подешевшає.
Станом на 1 жовтня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,61 гривень за долар.
Про це повідомляється на сайті НБУ в четвер, 30 вересня.
Курси валют НБУ на 1 жовтня:
- 1 долар США — 26,61
- 1 євро — 30,82
- 1 польський злотий — 6,68
- 10 російських рублів — 3,65
- 1 швейцарський франк — 28,47
- 1 юань — 4,11
Слід зазначити, що курс долара зростає вже другий день. 29 жовтня за один долар США просили 26,56 грн.
Крім того, в проекті бюджету на 2022 рік уряд заклав курс на рівні 28,6 грн за долар. Зростання економіки при цьому зросте на 3,8%, а інфляція утримається на рівні 6,2%.
Також, з 1 жовтня українцям підвищать пенсії. Підвищення торкнеться людей старше 75 років, їх чекає доплата в 400 гривень.
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