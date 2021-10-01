Долар рвонув вгору, а євро дешевшає: курс валют в Україні на 1 жовтня

У п’ятницю долар подорожчає, а євро — подешевшає.

Станом на 1 жовтня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,61 гривень за долар.

Про це повідомляється на сайті НБУ в четвер, 30 вересня.

Курси валют НБУ на 1 жовтня:

1 долар США — 26,61

1 євро — 30,82

1 польський злотий — 6,68

10 російських рублів — 3,65

1 швейцарський франк — 28,47

1 юань — 4,11

Слід зазначити, що курс долара зростає вже другий день. 29 жовтня за один долар США просили 26,56 грн.

Крім того, в проекті бюджету на 2022 рік уряд заклав курс на рівні 28,6 грн за долар. Зростання економіки при цьому зросте на 3,8%, а інфляція утримається на рівні 6,2%.

Також, з 1 жовтня українцям підвищать пенсії. Підвищення торкнеться людей старше 75 років, їх чекає доплата в 400 гривень.