Євро почав дорожчати після падіння: курс валют в Україні 4 жовтня

Нацбанк оприлюднив вартість іноземних грошових одиниць 04.10.2021

Станом на ранок понеділка, 4 жовтня, ціна долара США стосовно української гривні не змінилася, євро та польський злотий подорожчали, а російський рубль подешевшав.

Про це повідомляє Національний банк України.

Відповідно до даних регулятора, євро подорожчав на 5 копійок. Стільки ж набрав у ціні і польський злотий. Що стосується російського рубля, то він подешевшав на 1 копійку.

Станом на 4 жовтня курс валют в Україні виглядає так:

1 долар США коштує 26,61 грн (як і раніше);

1 євро — 30,87 грн (раніше 30,82 грн);

1 злотий — 6,73 грн (було 6,68 грн)

10 російських рублів — 3,64 грн (раніше було 3,65).

Варто відзначити, що до вихідних, 2-3 жовтня, останні кілька днів також спостерігався ріст вартості валют стосовно української гривні.

Важливо знати, що ціна іноземних грошових одиниць на чорному ринку може відрізнятися від тієї, котра опублікована на офіційному сайті Нацбанку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 жовтня цього року українцям, котрим понад 75 років, підвищать пенсії. Це не стосується тих, хто уже має 80 років, адже їм виплати підвищили ще у 2020 році.