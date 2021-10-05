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Доллар продолжает падение, а евро растет: курс валют в Украине на 5 октября

Автор
Геннадий Лубенец
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Гривны и доллары
Гривны и доллары

Свежий курс валют от Нацбанка.

Доллар США в Украине продолжает снижаться, а вот евро после падения накануне заметно подросло.

Это следует из информации, обнародованной Национальным банком Украины.

Согласно его данным, во вторник доллар подешевел относительно гривны почти на 4 копейки, а основная валюта ЕС прибавила в стоимости более 5 копеек.

Вместе с тем на 3 копейки подорожал польский злотый, а вот стоимость российского рубля осталась почти без изменений.

Курс основных валют во вторник, 5 октября выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 26,5722 грн;
  • 1 евро = 30,9261 грн;
  • 1 злотый = 6,7727 грн;
  • 10 рублей = 3,65 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 36,1501 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже.

Курс валют в Украине 5 октября
Курс валют в Украине 5 октября

Как сообщалось ранее, в октябре для украинцев поднимутся цены на газ. Согласно данным "Нафтогаза", в этом месяце стоимость "голубого топлива" поднимется на 4,5 гривны и превысит в стоимости 16 гривен за кубометр.

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#Евро #Доллар #Курс валют #Гривня
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