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Долар продовжує падіння, а євро росте: курс валют в Україні на 5 жовтня

Автор
Геннадій Лубенець
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Гривні і долари
Гривні і долари

Свіжий курс валют від Нацбанку.

Долар США в Україні продовжує знижуватися, а ось євро після падіння напередодні помітно виріс.

Це випливає з інформації, оприлюдненої Національним банком України.

Згідно з його даними, у вівторок долар подешевшав щодо гривні майже на 4 копійки, а основна валюта ЄС додала у вартості більше 5 копійок.

Разом з тим на 3 копійки подорожчав польський злотий, а ось вартість російського рубля залишилася майже без змін.

Курс основних валют у вівторок, 5 жовтня виглядає наступним чином:

  • 1 долар США = 26,5722 грн;
  • 1 євро = 30,9261 грн;
  • 1 злотий = 6,7727 грн;
  • 10 рублів = 3,65 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 36,1501 грн.

З повним списком можна ознайомитися нижче.

Курс валют в Україні 5 жовтня
Курс валют в Україні 5 жовтня

Як повідомлялося раніше, в жовтні для українців піднімуться ціни на газ. Згідно з даними "Нафтогазу", в цьому місяці вартість "блакитного палива" підніметься на 4,5 гривні і перевищить 16 гривень за кубометр.

Теги:
#Євро #Долар #Курс валют #Гривня
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