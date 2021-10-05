Долар продовжує падіння, а євро росте: курс валют в Україні на 5 жовтня
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Свіжий курс валют від Нацбанку.
Долар США в Україні продовжує знижуватися, а ось євро після падіння напередодні помітно виріс.
Це випливає з інформації, оприлюдненої Національним банком України.
Згідно з його даними, у вівторок долар подешевшав щодо гривні майже на 4 копійки, а основна валюта ЄС додала у вартості більше 5 копійок.
Разом з тим на 3 копійки подорожчав польський злотий, а ось вартість російського рубля залишилася майже без змін.
Курс основних валют у вівторок, 5 жовтня виглядає наступним чином:
- 1 долар США = 26,5722 грн;
- 1 євро = 30,9261 грн;
- 1 злотий = 6,7727 грн;
- 10 рублів = 3,65 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 36,1501 грн.
З повним списком можна ознайомитися нижче.
Як повідомлялося раніше, в жовтні для українців піднімуться ціни на газ. Згідно з даними "Нафтогазу", в цьому місяці вартість "блакитного палива" підніметься на 4,5 гривні і перевищить 16 гривень за кубометр.
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