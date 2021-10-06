Укр

Доллар все еще теряет позиции: курс валют в Украине на 6 октября

Автор
Елена Вечканова
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Автор
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Курс валют на среду, 6 октября
Курс валют на среду, 6 октября

Самые популярные иностранные валюты в Украине демонстрируют небольшое снижение в цене

В среду, 6 октября, в Украине продолжает дешеветь американский доллар.

Об этом свидетельствует свежий прогноз Национального банка Украины.

За последние несколько дней американская валюта заметно "просела" в стоимости. Так, за один доллар 6 октября можно выручить 26,4244 грн. Таким образом доллар в Украине подешевел за сутки на 15 копеек.

После небольшого "взлета" снова отправляется в легкое пике и евро. По сравнению со вторником, 5 октября, главная валюта Евросоюза стала ниже в цене на почти 30 копеек.

Интересно, что наибольшую стабильность демонстрирует исключительно российский рубль — его стоимость колеблется в сотых значениях копеек.

Таким образом выглядит курс валют в Украине на утро 6 октября:

  • 1 доллар США = 26,4244 грн;
  • 1 евро = 30,6536 грн;
  • 1 злотый = 6,6669 грн;
  • 10 рублей = 3,644 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 36,0072 грн.

Со стоимостью других иностранных валют можно ознакомиться в полном перечне от Нацбанка.

Вполне вероятно, что на стоимости доллара сказался недавний масштабный сбой работы соцсетей.

Как уже сообщал "Телеграф", неурядицы с функционированием Facebook и других интернет-гигантов значительно подкосили стоимость акций этих компаний.

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