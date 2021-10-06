Долар все ще втрачає позиції: курс валют в Україні на 6 жовтня
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Найпопулярніші іноземні валюти в Україні демонструють невелике зниження в ціні
У середу, 6 жовтня, в Україні продовжує дешевшати американський долар.
Про це свідчить свіжий прогноз Національного банку України.
За останні кілька днів вартість американської валюти помітно "просіла". Так, за один долар 6 жовтня можна виручити 26,4244 грн. Таким чином долар в Україні подешевшав за добу на 15 копійок.
Після невеликого "зльоту" знову вирушає в легке піке і євро. У порівнянні з вівторком, 5 жовтня, головна валюта Євросоюзу стала нижче в ціні на майже 30 копійок.
Цікаво, що найбільшу стабільність демонструє винятково російський рубль — його вартість коливається у сотих значеннях копійок.
Таким чином виглядає курс валют в Україні на ранок 6 жовтня:
- 1 долар США = 26,4244 грн;
- 1 євро = 30,6536 грн;
- 1 злотий = 6,6669 грн;
- 10 рублів = 3,644 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 36,0072 грн.
Із вартістю інших іноземних валют можна ознайомитися в повному переліку від Нацбанку.
Цілком ймовірно, що на вартості долара позначився недавній масштабний збій роботи соцмереж.
Як уже повідомляв "Телеграф", негаразди із функціонуванням Facebook та інших інтернет-гігантів значно підкосили вартість акцій цих компаній.
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