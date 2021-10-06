Долар все ще втрачає позиції: курс валют в Україні на 6 жовтня

Найпопулярніші іноземні валюти в Україні демонструють невелике зниження в ціні

У середу, 6 жовтня, в Україні продовжує дешевшати американський долар.

Про це свідчить свіжий прогноз Національного банку України.

За останні кілька днів вартість американської валюти помітно "просіла". Так, за один долар 6 жовтня можна виручити 26,4244 грн. Таким чином долар в Україні подешевшав за добу на 15 копійок.

Після невеликого "зльоту" знову вирушає в легке піке і євро. У порівнянні з вівторком, 5 жовтня, головна валюта Євросоюзу стала нижче в ціні на майже 30 копійок.

Цікаво, що найбільшу стабільність демонструє винятково російський рубль — його вартість коливається у сотих значеннях копійок.

Таким чином виглядає курс валют в Україні на ранок 6 жовтня:

1 долар США = 26,4244 грн;

1 євро = 30,6536 грн;

1 злотий = 6,6669 грн;

10 рублів = 3,644 грн;

1 фунт стерлінгів = 36,0072 грн.

Із вартістю інших іноземних валют можна ознайомитися в повному переліку від Нацбанку.

Цілком ймовірно, що на вартості долара позначився недавній масштабний збій роботи соцмереж.

Як уже повідомляв "Телеграф", негаразди із функціонуванням Facebook та інших інтернет-гігантів значно підкосили вартість акцій цих компаній.