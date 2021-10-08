Доллар продолжает падать, евро начал расти: курс валют в Украине на 8 октября

Свежий курс валют на 8 октября опубликовал Нацбанк

По состоянию на утро пятницы, 8 октября, доллар продолжает терять позиции в отношении украинской гривны. Такая ситуация с курсом доллара наблюдается уже несколько дней подряд, при этом евро после падения удалось немного вырасти в цене.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Так, за сутки американский доллар по отношению к гривне подешевел на две копейки, при этом евро подорожал на две копейки. Польский злотый вырос в цене на 7 копеек, рубль подорожал на 3 копейки, а фунт стерлингов вырос на две копейки.

Курс основных валют в Украине в пятницу имеет следующий вид:

1 доллар США — 26,33 грн (днем раньше — 26,35)

1 евро — 30,43 грн (днем раньше — 30,41)

1 злотый — 6,69 (до этого — 6,62)

10 российских рублей — 3,66 грн (накануне — 3,63)

1 фунт стерлингов — 35, 81 (до этого — 35,79)

Стоимость других иностранных валют по курсу НБУ:

Данные НБУ

Данные НБУ

Данные НБУ

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