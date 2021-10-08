Укр

Доллар продолжает падать, евро начал расти: курс валют в Украине на 8 октября

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
Курс валют на пятницу, 8 октября
Курс валют на пятницу, 8 октября

Свежий курс валют на 8 октября опубликовал Нацбанк

По состоянию на утро пятницы, 8 октября, доллар продолжает терять позиции в отношении украинской гривны. Такая ситуация с курсом доллара наблюдается уже несколько дней подряд, при этом евро после падения удалось немного вырасти в цене.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Так, за сутки американский доллар по отношению к гривне подешевел на две копейки, при этом евро подорожал на две копейки. Польский злотый вырос в цене на 7 копеек, рубль подорожал на 3 копейки, а фунт стерлингов вырос на две копейки.

Курс основных валют в Украине в пятницу имеет следующий вид:

  • 1 доллар США — 26,33 грн (днем раньше — 26,35)
  • 1 евро — 30,43 грн (днем раньше — 30,41)
  • 1 злотый — 6,69 (до этого — 6,62)
  • 10 российских рублей — 3,66 грн (накануне — 3,63)
  • 1 фунт стерлингов — 35, 81 (до этого — 35,79)

Стоимость других иностранных валют по курсу НБУ:

Данные НБУ
Данные НБУ
Данные НБУ
Данные НБУ
Данные НБУ
Данные НБУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубов, тем самым побив исторический максимум.

Теги:
#Украина #НБУ #Курс валют
Главные события дня
Украина
Итоги дня 7 октября: обязательная вакцинация, приближение "красной" зоны и отставка Разумкова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 7 октября: обязательная вакцинация, приближение "красной" зоны и отставка Разумкова
Дата публикации
Категория
Депутаты пока не проголосовали за нового председателя
Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили
Дата публикации
Категория
Вакцинацию в Украине сделали обязательной для некоторых категорий
В Украине официально вводится обязательная вакцинация: кому это нужно и что будет за отказ
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Владимир ПУтин
Встреча Зеленского с Путиным: какую игру затеяла Москва, озвучив вопросы для переговоров?
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков покинул пост спикера Рады под аплодисменты
Рада отправила Разумкова в отставку: эксклюзивные фото, как это было